ELECCIONES EN BRASIL Tras el revés judicial, el PT postula a Lula como candidato a presidente

Juev 25/01/18.- A pesar del fallo por el Tribunal de Apelaciones, el Partido de los Trabajadores lanzó su precandidatura. “¡Nada de bajar la cabeza!”, aseguró el ex mandatario.

El Partido de los Trabajadores (PT) lanzó este jueves la precandidatura de cara a las elecciones presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia este miércoles por corrupción y lavado de dinero.

“Estamos aquí para reafirmar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Será nuestro candidato”, confirmó la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta de la mayor fuerza de izquierda de Brasil, tras reunirse con líderes del PT en San Pablo.

Lula, de 72 años, aseguró que la decisión fue tomada para “gobernar y recuperar” a Brasil y no para “protegerse” de las sentencias judiciales que pesan en su contra. El acto se llevó a cabo en el edificio de la Central Única de Trabajadores (CUT), informó la agencia AFP.

En cuanto al fallo que dispuesto este miércoles por el tribunal de apelaciones, el ex mandatario aseguró que “la decisión fue política. Obviamente que no estoy feliz. Pero dudo de que quienes me juzgaron tengan la conciencia tranquila”.

“Sin arrogancia, quiero decirles que quiero ser candidato, para ganar las elecciones. ¡Nada de bajar la cabeza!”, afirmó el hombre que fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, acompañado por la exmandataria Dilma Rousseff, su ahijada política destituida en 2016.

Los dirigentes pestistas habían barajado otras posibilidades cuando empezó a divisarse esta tormenta judicial sobre la cabeza del ex presidente, el ex gobernador del Estado de Bahía Jaques Wagner había asegurado: “no tenemos plan A, B ni C; sólo plan L, y es Lula presidente”. Sin embargo, Wagner admitió que el PT podría verse forzado a construir un “plan E, de emergencia”, en caso de que la candidatura de Lula resultara definitivamente vetada en los próximos meses por el Tribunal Superior Electoral.

Los tres jueces del tribunal de apelación de Porto Alegre confirmaron este miércoles el fallo de primera instancia contra Lula y extendieron su pena de 9 a 12 años y un mes de prisión por los presuntos cargos de corrupción y lavado de dinero.

Así lo decidieron los magistrados João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Ruiz Dos Santos Laus en respaldo del fallo del juez de primera instancia, Sergio Moro. En esta causa judicial, una de las siete abiertas en su contra, el ex jefe de Estado responde por presuntos sobornos recibidos de la constructora OAS a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.