“El Déficit Comercial con Brasil superó los US$ 8.000 M en 2017”

Mart 02/01/18.- De acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, en diciembre de 2017 la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil continuó deteriorándose. El saldo comercial arrojó un déficit en contra de nuestro país de US$ 829 millones en el último mes del año, más que duplicando el rojo registrado en diciembre de 2016 (+162% i.a.). De esta forma, se registran cuatro meses consecutivos de profundización del déficit.

El incremento del déficit bilateral en diciembre de 2017, obedeció a un importante incremento de las importaciones provenientes de Brasil (+27,9% i.a.) junto con una fuerte baja en nuestras exportaciones al gigante de América (-18,4% i.a.), que incrementó significativamente la brecha comercial.

Análisis de Exportaciones de diciembre 2017

Continuando la tendencia que se había registrado en noviembre, durante el último mes del año nuestras exportaciones a Brasil volvieron a caer (-18,4% i.a.). Este dato resulta desalentador dado que la actividad brasileña continúa en alza, y sus importaciones totales en diciembre crecieron 9,3% i.a. y ya registran un semestre de alzas consecutivas. La caída de nuestras exportaciones se explica por la baja en las ventas a Brasil de automóviles, combustibles y energía, maíz en grano, y aceites, malta, insecticidas y polímeros plásticos.

Debido al incremento de las importaciones totales de Brasil (+9,3% i.a.) y la caída de nuestras exportaciones a dicho destino (-18,4% i.a.), la participación argentina en las importaciones totales del gigante de América del Sur bajó a 5,9% en diciembre, perdiendo 2 puntos porcentuales (p.p.) de participación respecto a la que se había registrado en diciembre de 2016.

Análisis de Importaciones de diciembre 2017

Por otro lado, el crecimiento de las importaciones desde Brasil parece no tener freno. Esto se refleja en el importante ingreso al mercado local de vehículos de pasajeros, de carga, tractores, autopartes y combustibles. Del mismo modo, están creciendo con fuerza las compras a Brasil de laminados y manufacturas de hierro, insumos difundidos para la producción manufacturera y la construcción. Asimismo, mientras que el total de exportaciones de Brasil al mundo crecieron 10,3% i.a. en diciembre 2017, las ventas de Brasil a nuestro país crecieron casi tres veces más (+27,9% i.a.) en dicho período.

Por último, el flujo de comercio bilateral (suma de exportaciones e importaciones) con nuestro principal socio comercial, alcanzó US$ 2.325 millones en diciembre de 2017. Esto implica un incremento de 8% respecto al mismo mes del año pasado.

Pese a la reactivación de Brasil se profundizó el rojo comercial en 2017

Durante 2017 el déficit del intercambio de bienes con Brasil alcanzó los US$ 8.187 millones, trepando 89% respecto al rojo registrado durante 2016 (US$ 4.333 millones). De esta manera, el resultado el déficit comercial de 2017 fue récord en términos nominales, situándose 41% por encima del rojo registrado en 2011 (US$ 5.803 millones).

El deterioro del déficit bilateral se explica por el fenomenal dinamismo de las importaciones provenientes de Brasil. Estas treparon 31% i.a. en el año, muy por encima del ritmo de expansión de las importaciones totales de argentina (+19,9% i.a. acumulado a noviembre). El incremento se explica por el aumento que tuvieron las importaciones de todos los usos económicos. El más dinámico fue Combustibles y lubricantes (+59,3% i.a. en los primeros once meses del año), seguido por automóviles y bienes de capital (crecieron 48,6% i.a. y 42,8% i.a. respectivamente) y bienes de consumo e intermedios que crecieron cada uno 26,2% i.a. y 25,4% i.a. respectivamente.

Las exportaciones a Brasil (+3,8% i.a. en 2017), también tuvieron un dinamismo superior a las que se registró con el resto de los socios comerciales (+1,2% i.a. en los primeros once meses del año). No obstante, pareciera que estas siguen la lenta recuperación de la demanda interna brasileña, mientras que nuestras importaciones desde el gigante de Sudamérica superan ampliamente la recuperación del nivel de actividad de la economía argentina (+31% vs +2,8%, respectivamente en 2017).

En síntesis, el déficit comercial con Brasil superó los US$ 8.000 millones, alcanzando cifras récord en términos nominales. En términos del producto, alcanzó un rojo de 1,3% del PBI equiparando el déficit registrado en 2011 (-1,3% del PBI).

Este dato explica casi la totalidad del rojo del intercambio comercial de Argentina con el exterior, el cual estimamos roce los US$ 9.000 millones durante 2017.