BLANCO CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA ZAFFARONI “Es un enemigo acérrimo de la democracia disfrazado de cordero garantista”

RIO GRANDE.- El Presidente del Bloque de la Legisladores UCR- Cambiemos, Pablo Blanco, salió al cruce de las declaraciones del ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien declaró públicamente que su deseo es que el actual gobierno no concluya su mandato y se vaya lo antes posible.

Blanco presentará en la primera sesión de la Legislatura un Proyecto de Declaración en el que manifiesta que “Una vez más, el Dr. Eugenio Zaffaroni ha demostrado cuán bajo es su apego a la democracia y al estado de derecho con el agravante de que se trata de un ex miembro del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Zaffaroni expresó públicamente que desea que el gobierno del Presidente Macri se vaya pronto y sostuvo que “quizás no concluya en 2019”. Semejantes palabras sólo pueden ser pronunciadas por un enemigo acérrimo de la democracia disfrazado de cordero garantista”.

Blanco asegura que “Los dichos de este señor quiebran la línea de la libertad de expresión para transformarse en una incitación a la sedición que justifica la ilegalidad y la violencia. Es obvio que una persona de esta catadura no puede ser un minuto más miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El legislador sostiene que “Es un acierto para el país que el Dr. Zaffaroni no sea más juez de la Corte Suprema de la Nación y, el haberlo sido, una indignidad que mancha la investidura del máximo Tribunal. Resulta francamente increíble -pero previsible- que el jefe de los asesores legales de la ex Presidenta de la Nación sea capaz de proferir semejantes exabruptos ignorando sus probables consecuencias. Es más: difícilmente las ignore, seguramente las está buscando. Pero cualquier argentino bien nacido no se lo va a permitir; no le podemos dar el gusto a quienes cantan loas a los helicópteros y desean con fervor la caída de éste o cualquier gobierno democrático. Este señor avaló dos dictaduras militares jurando por sus estatutos y jamás condenó públicamente al General Cesar Milani preso en la actualidad por violaciones a los derechos”.

Sin vergüenza

El legislador de UCR- Cambiemos aseguró que “Vergüenza le debería dar no haberle hecho lugar a ninguno de los 120 hábeas corpus pidiendo por detenidos desaparecidos en los años de plomo. Vergüenza le debería dar haberle alquilado 5 de sus departamentos para funciones prostibularias. Vergüenza le debería dar haber evadido el pago de 94 aportes a la AFIP antes de haber sido nombrado juez de la Corte. Vergüenza le debería dar hablar de pobreza desde un sitial construido a fuerza de millones de pesos amparados por su manto protector de la corrupción del gobierno anterior”.

“La frase proferida por Zaffaroni no fue inocente, fue teledirigida y direccionada a lesionar no a un gobierno sino a la democracia misma”, sentenció Blanco.