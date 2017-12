Intercambio Argentina Brasil: Crecen las importaciones y caen las exportaciones

El incremento del déficit bilateral en noviembre, obedeció a un importante incremento de las importaciones provenientes de Brasil (+30,5% i.a.). A este fuerte incremento de las importaciones se adicionó una baja en nuestras exportaciones al gigante de América (-6,3% i.a.) que incrementó el rojo comercial.

Exportaciones

Luego de tres meses consecutivos de alza, en noviembre, nuestras exportaciones a Brasil cayeron 6,3% i.a. Este dato resulta desalentador porque la actividad brasileña continúa en alza, y sus importaciones totales en noviembre crecieron 14,7% i.a. La caída de nuestras exportaciones se explica por la baja en las ventas a Brasil de automóviles, maíz en grano, malta, insecticidas y productos químicos.

Debido al incremento de las importaciones totales de Brasil (+14,7% i.a.) y la caída de nuestras exportaciones a dicho destino (-6,3% i.a.), la participación argentina en las importaciones totales del gigante de América del Sur fue del 6,3% en noviembre, ubicándose 1,4 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de la participación que habían tenido en noviembre de 2016.

Importaciones

Por otro lado, las importaciones desde Brasil no paran de crecer. Esto se refleja en el importante ingreso al mercado local de automóviles, vehículos de carga, tractores, autopartes y motos de origen brasileño. Del mismo modo, están creciendo con fuerza las compras desde Brasil de laminados y manufacturas de hierro, insumos difundidos para la producción manufacturera y la construcción. De esta manera, mientras que el total de exportaciones de Brasil al mundo crecieron (2,9% i.a.) en noviembre, las ventas de Brasil a nuestro país crecieron diez veces más (+30,5% i.a.). En el mismo sentido, las ventas totales de Brasil al Mercosur crecieron “tan sólo” 10,5% i.a.

Por último, el flujo de comercio bilateral (suma de exportaciones e importaciones) con nuestro principal socio comercial, alcanzó US$ 2.387 millones en noviembre de 2017. Esto implica un incremento de 15% respecto al mismo mes del año pasado.

Intercambio bilateral acumulado

En los primeros once meses del año, el déficit del intercambio con Brasil alcanzó los US$ 7.358 millones, trepando 83% respecto al rojo registrado en el mismo período de 2016 (US$ 4.016 millones). De esta manera, el resultado comercial negativo acumulado en lo que va del año fue récord en términos nominales, situándose 37% por encima al último máximo registrado para dicho período de 2011(US$ 5.377 millones).

El deterioro del déficit bilateral se explica por el fenomenal dinamismo de las importaciones provenientes de Brasil. Estas treparon 32% i.a. en los primeros once meses de 2017, prácticamente al doble del ritmo de las importaciones totales de argentina (+18,9% i.a. acumulado a octubre). Parte de esta expansión se explica por el aumento de demanda de bienes durables (las importaciones totales de automóviles crecieron en los primeros diez meses del año 46% i.a. y en particular las compras automotrices a Brasil se incrementaron 49,8% i.a.) y por el fuerte aumento de las importaciones de bienes de capital (acumulan a octubre un alza +24,7% i.a. mientras que los provenientes de Brasil treparon 41,3% i.a.).