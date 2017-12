Dio inicio a la Decima sexta edición de la Fiesta Provincial de la Lenga.

Conto con la presencia del Intendente Municipal Don. Claudio E. Queno, El Sr. Vicegobernador Juan Carlos Arcando, Concejales, Secretarios, Directores, Empresarios y Público en General.Durante el Acto el Sr. Intendente del Municipio dirigió palabras de bienvenida hacia los presentes.

Simplemente agradecer a todos los presentes, a quienes siguen apostando a la fiesta de la lenga, nos encontramos trabajando codo a codo con el gobierno, con las empresas madereras, hemos logrado ampliar esta fiesta y llegamos a hacerla provincial, pero no nos quedamos en eso, ahora nuestra meta es lograr proyectarla a nivel nacional, se está trabajando en el senado, tiene que ser salga la última fiesta del año en Tolhuin pero la primera en salir de la provincia, me siento orgulloso de la parte que nos toca estar y haber logrado mantener con altos y bajos esta fiesta, que es tan importante para el sector y las familias de Tolhuin, me siento agradecido a todos los que hacen posible, que esta fiesta siga adelante, espero que las familias puedan disfrutar de estos cuatros días y que el clima nos acompañe. Finalizo Claudio Queno Intendente de la Municipalidad de Tolhuin.

Por otra parte el vice gobernador Juan Carlos Arcando Agrego;

Hemos traído una propuesta concreta a los escultores de la madera de parte de la Gobernadora, del Intendente y mía, tomamos la decisión en común, de ver la posibilidad de que puedan tallar al Submarino Ara San Juan, teniendo en cuenta que el último puerto que toco, previo a que perdiera comunicación, fue el puerto de Ushuaia, la idea es que los escultores acepten la propuesta y que las esculturas sean repartidas, una en el gobierno de la provincia, otra en la legislatura provincial, otra en la Municipalidad y si hubiera una cuarta en Área Naval Austral que es de quien dependía cuando estuvo el submarino acá en Tierra del Fuego, es un humilde homenaje que podemos hacerles desde la provincia a esos 44 tripulantes que están custodiando nuestro litoral marítimo y nuestros recursos en el mar.

Estamos acompañando la apertura de esta decima sexta edición de la Fiesta Provincial de la Lenga, la Gobernadora me pidió que estuviera presente, y como decía el intendente estamos intentando de que sea una fiesta nacional, que sea el comienzo de todos los festivales que se desarrollan en el verano en la Argentina y comenzar desde Tierra del Fuego con la Fiesta Nacional de la Lenga y continuar con Jesús María, Cosquin, La Borde con la Fiesta Nacional de los Lagos que se realiza en Calafate que también es una fiesta patagónica, el propósito seria comenzar por esta fiesta, logremos primero la aprobación del congreso de la nación de ambas cámaras y trabajar en ese sentido, el acompañamiento al intendente buscamos promocionar la Fiesta Provincial de la Lenga por ejemplo Marcela Morelo, Los Rancheros, el Chango Spasiuk nos van acompañar en esta decima sexta edición, estos números artísticos y esta proyección es lo que queremos darle a esta fiesta.

Finalmente Sandra García dueña de Aserradero El Araucano y en representación de los madereros dijo:

Nos sentimos muy contentos de colaborar un año más con la Fiesta de la Lenga aunque este año quisimos darle prioridad a otra parte del sector y que de esta manera hubiera más participación y de esta manera en los próximos años organizarnos mejor, seguimos acompañando esta fiesta tan importante para nuestra localidad.