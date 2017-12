Balance a mitad de la gestión presidencial 3 de cada 4 empresarios pymes no está de acuerdo con el rumbo del país

Sobre el Encuentro Anual de Empresarios Nacionales El encuentro contó con un panel denominado “por una economía nacional, popular y democrática” en el que dirigentes y referentes del mundo económico, judicial y político expusieron su visión de la economía nacional. Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar: “Es hora de poner en la mesa y no venir a sacar. Es hora de que todos agreguemos desde nuestra humildad, desde nuestra capacidad, desde la generosidad, desde la voluntad en la construcción política. Que no nos gane la vocación de protagonismo por encima del proyecto de construcción”. “No debemos enamorarnos del discurso sino de la acción. Que mejor que decir es hacer. No hay una Argentina posible si un desarrollo económico que no nos permita a todos estar”. Silvina Batakis, economista: “Tenemos la obligación como dirigentes políticos de entender que la industria asociada con los servicios industriales, con los servicios agropecuarios, con la ciencia, con la tecnología es la única forma para lograr puestos de trabajo en la Argentina”. “Los países en el mundo están muy preocupados en como generar puestos de trabajo y acá lo que podemos ver es que estamos generando puestos de trabajo, pero en el exterior. Y nos tiene que quedar una cosa muy claro: las tasas de intereses no generan trabajo”. “Mientras no pensemos con que sector económico vamos a crear los puestos de trabajo que demanda el crecimiento demográfico de la Argentina va a ser muy difícil que podamos pensar en cómo nos vamos a poner en la senda de desarrollo en la que todos queremos estar”. Guillermo Moreno, economista: “El mundo se transformó, estamos en la tercera guerra mundial. Y esa Tercera Guerra Mundial tiene que ver con la tasa de ocupación o de desocupación que cada pueblo tenga. Si un pueblo está en condiciones de quedarse con el trabajo de otro pueblo, pasa lo mismo que una guerra, el pueblo que se somete se disuelve”. “El próximo modelo de desarrollo del movimiento político ofertado a su pueblo va a ser nacional no hay ninguna duda, popular no hay ninguna duda, pero ahora con una diferencia, no es con orientación al consumo, es con orientación a la producción, porque solo se pueden hacer modelos nacionales y popular con orientación al consumo cuando los precios relativos te dan y está claro que hoy los precios relativos no nos están dando. Entonces tenemos que hacer un enorme esfuerzo de productividad y solamente ese esfuerzo lo puede hacer el movimiento obrero organizado y los dirigentes empresarios”. “Solo hay un modelo de desarrollo permanente y sustentable, cuando lo hagan propios lo dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios”. Luis Arias, Juez: “No podemos repetir los errores de la historia. Tenemos que avanzar hacia un debate. Tenemos que avanzar hacia un cambio constitucional, una reforma, una nueva Constitución porque eso es lo que va a definir el futuro político también de la Argentina”.