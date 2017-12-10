EL DESPLAZAMIENTO DE UN PROFUNDO SISTEMA DE BAJA PRESIÓN POR EL PASAJE DE DRAKE PROVOCARA UNA GRADUAL INTENSIFICACIÓN DE LOS VIENTOS DEL NOROESTE QUE LUEGO ROTARAN AL OESTE, ALCANZANDO VELOCIDADES ENTRE 50 Y 80 KM/H CON RÁFAGAS. LAS MAYORES VELOCIDADES SE PREVÉN A PARTIR DE LA NOCHE SOBRE TIERRA DEL FUEGO, ESPECIALMENTE EN EL SUR DONDE LAS RÁFAGAS PUEDEN ALCANZAR LOS 100 KM/H. CABE DESTACAR QUE SOBRE EL AREA MARITIMA ADYACENTE A TIERRA DEL FUEGO EN EL PASAJE DE DRAKE LAS RAFAGAS PUEDEN SUPERAR LOS 120 KM/H ENTRE LO QUE RESTA DEL DIA DEL HOY Y LA MADRUGADA DEL LUNES. LOS PRONOSTICOS DETALLADOS SOBRE LA INTENSIDAD DE VIENTO EN EL AREA MARITIMA ADYACENTE AL SUR DE SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO FUERON EMITIDOS EN LOS BOLETINES DE NAVEGACION MARITIMA DE RUTINA.
Alerta meteorológico por fuertes vientos en Tierra del Fuego.
Dom 10/12/17.- El Servicio Meteorológico Nacional, informa que en la tarde noche de hoy de hoy se desataran fuertes vientos en la zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego con ráfagas que llegaran a los 100 Kilometros por hora.