Con una gran concurrencia de profesionales de todo el país se desarrolló el II seminario de Cannabis Medicinal “Cuando nosotros hablamos de cannabis medicinal, hablamos de salud”, afirmó Mora

Río Grande.- Durante los días viernes y sábado se realizó ante una grana cantidad de gente el II seminario de ‘Cannabis Medicinal en el quincho de la UOM organizado por la concejal Miriam Mora

El mismo fue declarado de interés municipal, y tras un breve discurso de parte de la concejal Mora, donde dejó inaugurado el seminario, y explicó el objetivo del mismo, las concejales Miriam Mora y Verónica González, entregaron sendas plaquetas a los profesionales que estuvieron a cargo de la disertación del seminario en la que el Concejo Deliberante declaró de Interés Socio Cultural Municipal este evento que se extendió durante los días viernes y sábado.

De este segundo seminario participaran la fundadora y actual Presidenta de la Fundación Mamá Cultiva Argentina e impulsora de la Ley 27350 (Cannabis Medicinal) Valeria Salech, el Dr. Luis Osler, abogado especialista en derecho penal, garantías y políticas de drogas, y miembro de la Asociación Civil Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (CECCa), la Dra. Sofía Maiorana, médica del servicio de Emergencia del Hospital René Favaloro, la Dra. María Pedrana, Psicóloga y acompañante terapéutica en articulación con múltiples profesionales Psiquiatras y Médicos, y Jorge Luis Méndez, cultivador solidario de Mamá Cultiva, y productor de aceites y cremas de cannabis.

Cabe remarcar que recientemente el Congreso con la aprobación del Senado convirtió en ley el uso del cannabis medicinal, dado que la norma tenía media sanción de la Cámara de Diputados, y la misma fue reglamentada hace apenas un mes y medio atrás.

La ley establece que se fomentará la producción en el país, a través de los laboratorios públicos nucleados en ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos). Hasta tanto se ponga en marcha la producción nacional, la ANMAT permitirá la importación de Estados Unidos.

De esta manera Argentina se suma a Colombia, Chile y Uruguay, que ya regulan la utilización de esta sustancia con fines médicos.

“Nosotros necesitamos ponernos a trabajar con nuestras propias normas”

Tras la finalización de este segundo Seminario de Cannabis Medicinal, la concejal Miriam Mora realizó un análisis del mismos señalando que “el fin del seminario fue seguir aportando, informando y capacitando a los usuarios que hoy tenemos en nuestra provincia, que hayan podido estar presente y sacarse todas las dudas con los profesionales destacados que estuvieron presentes durante las distintas jornadas, junto a Mamá Cultiva Argentina, por lo cual el resultado es muy bueno, es muy positivo”.

Por lo cual señaló que la sensación que me queda es “muy buena porque la participación fue muy interesante y variada, donde hubo un acompañamiento muy importante de nuestra comunidad, y de muchas personas de toda la provincia, por lo cual estoy muy contenta porque cumplimos un objetivo más”.

La concejal Mora manifestó que “se viene debatiendo si la comunidad está preparada o no, pero creo que la comunidad entiende que lo que se está debatiendo es la posibilidad de utilizar una herramienta terapéutica, y vinieron a buscar una respuesta, eso está claro, pensando en las enfermedades de sus familiares”, dijo, al tiempo que agregó que “la experiencia en otros países son similares, todos fueron motivados por una cuestión de dolor, acá estamos hablando de una herramienta terapéutica”.

La edil entendió que este tema “nos ha superado, no es que ya nos alcanzó, ha avanzado demasiado, por lo cual no podemos negar que tenemos usuarios de cannabis medicinal en nuestra provincia, es necesario legislar normas y leyes, más allá de la ley nacional, nosotros necesitamos ponernos a trabajar con nuestras propias normas, dado que podemos llegar a tener un cultivo solidario con registro y con control, lo podemos realizar a través de Gendarmería, del INTA, y del CADIC también”, indicó.

Mora indicó que el “seminario se desdobló en dos jornadas porque la primera jornada tenía que ver con profesiones, por ejemplo en Canadá el cannabis es recetado o autorizado para diferentes pacientes según la dolencia que tengas, donde si el médico ve que es necesario, receta el aceite de cannabis, mientas que otros lugares hay que pedir autorización al Ministerio de Salud, y en otros lugares es libre”, dijo, al tiempo que agregó que “nosotros estamos al lado de un país como Chile que lleva siete años más de avance en el desarrollo del cannabis medicinal, Perú también se ha sumado, por lo cual creo que no tenemos que quedarnos, porque si no hacemos esto de mirar a otro lado, no ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos, por lo cual es necesario visibilizar hoy a los usuarios de cannabis, no para tener un registro persecución, sino que hay gente que recurre a esta medicina alternativa que es el cannabis medicinal, que le es útil, y que le mejora la calidad de vida, entonces yo creo que podemos llevar adelante un proyecto como provincia, tenemos que sacarnos todos los prejuicios y tabúes, nosotros cuando hablamos de cannabis medicinal, hablamos de salud”.

La edil indicó que hoy la “provincia de Tierra del Fuego tiene más de doscientas familias que están utilizando el cannabis medicinal, por lo cual uno de los proyectos que tengo en carpeta para el próximo año es poder tener un lugar de cultivo, con registro, con control, puede ser un predio de Gendarmería, predio del INTA, no nos estamos corriendo de la ley, la ley dice cuáles son los entes autorizados para cultivo e investigación, y en nuestra provincia lo tenemos, por lo cual debemos avanzar, no tener miedo, y démosle a todas estas familias el respaldo y la seguridad en salud que corresponde, porque de lo contrario los estamos empujando a mercado negro de aceites, que no es el aceite de cannabis, y no los está ayudando, ni mejorando su calidad de vida, entonces que mejor que un paciente pueda ir a su profesional, y el profesional le diga cuales el aceite de Cannabis que debe consumir, de forma de poder mejorar su calidad de vida, y poder sanarse también”.

Ante legislaciones tan avanzadas en relación al cannabis medicinal a nivel mundial, la concejal Mora indicó que es un “comienzo el desarrollo de esta temática en nuestro país la ley 27350 aprobada en el mes de marzo, y reglamentada hace poco más más de un medio, pero nosotros en todo el país tenemos el suficiente espacio, hay muchísimos cultivadores solidarios a los recurren muchísimos argentinos para conseguir el aceite de cannabis, y crema de cannabis, por lo cual no debemos perder más tiempo, no podemos legislar para poder traer del extranjero algo que Argentina puede producir, entonces es el fin, y esa es la meta, este es un proyecto que estoy tratando de llevar adelante, que será muy difícil, con muchas mesas de dialogo, de debate, pero al que no podemos escapar, por lo cual la expectativa en el tema cannabis medicinal sigue siendo muy grande, pero igual hay que generar mayor consenso, dado que los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

“A nivel mundial la legislación sobre cannabis medicinal avanza muy rápido, diría hasta diariamente”

Tras la segunda ponencia en nuestra ciudad sobre la legislación sobre cannabis medicinal, el Doctor Luis Osler puntualizó que en este segundo seminario “se observó una mayor evolución, y mucho más conocimiento, tanto el nivel de las preguntas, como de la participación fue muy superior, se habló de patologías pero con conocimientos, y vi durante la primera jornada a los profesionales muy interesados, y no viniendo a ver de qué se trata, sino viniendo a profundizar algo que deben de haber aprendido durante la visita del mes de mayo, entonces en ese sentido hubo mucha evolución, y entiendo que se puede evolucionar aún más”.

También se refirió a la reglamentación de la ley de cannabis medicinal en nuestro país hace apenas más de un mes y medio atrás, para lo cual manifestó que “haciendo una comparación respecto de las legislaciones más avanzada en el mundo, donde hay países que llevan tres décadas con legislaciones respecto a este tema, en esos lugares la listas de patologías tratables, ya no diría que es amplia, diría que no está ni siquiera cerrada, porque hoy por hoy en muchos de esos lugares con que un médico recomiende que una terapia de cannabis sirve para cualquier tipo de patología, esa patología es aceptada, mientras que en contraposición a esto tenemos a mi entender una reglamentación en nuestro país que es fragmentada, es nueva, solamente referida a la epilepsia refractaria, y en un formato de uso que es el aceite, siendo que la menor cantidad de gente es la que usa ese formato, por lo cual entiendo que nuestra ley tiene que evolucionar”.

En tal sentido indicó que se “tiene que mostrar en que situaciones están las regulaciones que llevan treinta años, y creo que no necesitamos de treinta para llegar a lo mismo, por lo cual es muy necesario el trabajo de concientización, de conocimiento, para quitar un poco los miedos de los médicos, sobre todo a los Legisladores, que caminan muy despacio, pero también deberá haber un gran trabajo judicial porque el hecho de que solo haya una patología instruida, genera una gran desigualdad para la gran mayoría que sufre otro tipo de patologías, que quedan afuera”.

Finalmente indicó que a “nivel mundial la legislación sobre cannabis medicinal avanza muy rápido, diría hasta diariamente, si tuviéramos un mapa, y le pondríamos el color verde, ese mapa cada día se pinta de más verde, fundamentalmente crece en países como EEUU que estuvieron a la vanguardia en la lucha contra el cannabis, hay una evolución, una evolución constante, que creo que también se va a dar en nuestro país porque la verdad son tan amplias las patologías, no solo lo que se puede curar, o los síntomas que se pueden alivianar, sino lo que se gana en calidad de vida, por lo cual va a ser muy difícil frenar esto, el dolor no puede esperar, entonces es la gente misma la que sale a reclamar su derecho, de forma de poder una calidad de vida mejor o simplemente paliar sus dolores o sus síntomas”.

“La realidad es que el mundo evoluciona hacia un cannabis medicinal legal, controlado, por lo cual no veo porque nosotros no podríamos hacer lo mismo”

Valeria Salech, de Mamá Cultiva, recordó que “mucha gente que vino en el mes de mayo al primer seminario, se comprometió con este tema, y hoy están trabajando para que el cannabis medicinal sea legal en Tierra del Fuego”.

En tal sentido entendió que “la opinión publica va a acompañar y acompañará en la medida que se puede poner en el lugar del otro, cuando uno tiene un familiar que la está pasando mal, que tiene dolor, y no logra mejorar su calidad de vida, empieza a pensar en cannabis medicinal, está muy bien que lo haga, ahora nos falta que los gobernantes, y quienes tienen la responsabilidad de garantizarle la calidad de vida y la salud a la gente también lo tengan en cuenta, pero siempre que uno puede ponerse en lugar del otro, entiende que este es un tema de salud, y no de otra cosa”.

Entendió que la única manera que la nueva ley de cannabis medicinal pueda ser ampliada en cuanto a su reglamentación es a “través de la realización de este tipo de seminarios, de debates públicos, hablando del tema, instalándolos en las Universidades, en los medios, en los lugares de trabajo, es una construcción que hacemos todos, y entre todos, y de alguna manera en todos los países donde ya es legal el uso del cannabis medicinal empezó con una necesidad de la gente que se empezó haciendo cada vez más visible, y esto de visibilizarlo es lo que nos dio la posibilidad de llegar a una primer ley que viene muy lenta, que es corta, que está fragmentada, pero por lo menos se habla del tema, y hay más gente comprometida con este tema”.

Por último indicó que lo que “nosotros estamos haciendo hoy, se hizo en los EEUU hace veinte años, con lo cual debemos levantar la mirada, ver lo que está ocurriendo en el mundo, y nosotros podamos capitalizar toda esta experiencia porque la realidad es que el mundo evoluciona hacia un cannabis medicinal legal, controlado y regulado por el estado, por lo cual no veo porque nosotros no podríamos hacer lo mismo”.

“Debemos tomar conciencia y comenzar a trabajar en nuevas normas y leyes”

La concejal Verónica González manifestó que “es muy importante poder haber observado la participación de profesionales de la ciudad, que de a poco se van adentrando y animando, pero uno sabe que en ciudades tan chicas como la nuestra, pero también tan distantes, pero asimismo limítrofes con otros países, la temática de cannabis medicinal ya nos está invadiendo, pero nosotros no podemos ser hipócritas y ocultar una realidad, y lo que también sabemos es que paliando la calidad de vida de muchísimos ciudadanos de nuestra provincia, y tiene que ver efectivamente con los procesos de salud, entonces a partir de ahí es importante felicitar a la concejal Mora de que se haya animado a dar una pelea tan importante en esta temática que el fin y objetivo es poder la calidad de vida de las personas”.

Por último la concejal especificó que el “cannabis medicinal lo que hoy nos está poniendo nuevamente es a prueba respecto de la conciencia social, sabiendo que hay muchísimas personas que lo están utilizando, y debemos tomar conciencia y comenzar a trabajar en nuevas normas y leyes”.