UIA recibió a ministros y respaldó proyectos de reforma laboral e impositiva

La entidad fabril “ponderó la importancia de las medidas” que ayudan a bajar la presión tributaria que enfrentan las empresas. Respecto a la reforma laboral apoyan toda iniciativa que implique una “reducción de la informalidad y de la litigiosidad”.

Sin embargo, no todos fueron elogios para el Gobierno. Los industriales no dejaron de hacerle saber a los ministros su preocupación por la fijación de impuestos internos. El titular de la UIA, Miguel Acevedo cuestionó la aplicación de impuestos internos a las bebidas alcohólicas “porque perjudican a las economías regionales”.

Por su parte, Daniel Funes De Rioja, titular de la Copal rechazo el establecer gravámenes a productos alimenticios bajo el argumento de que no son “saludables”. “Acá en el mundo lo que hay dietas o hábitos de vida saludables no hay alimentos saludables o no saludables”, explicó Funes de Rioja.

En el caso de los impuestos al vino el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo rápidamente trasmitió su malestar este lunes al gobierno y como resultado este miércoles el ministro de Hacienda, Dujovne lo recibirá junto con representantes del sector.

Aunque, quizás no es de esperar que los viñateros se vayan muy conformes de la reunión porque y según lo dicho por el titular de la UIA, los ministros respecto a los reclamos por los impuestos internos “No se comprometieron a nada”.

Si en cambio, rescataron el hecho de que la reunión permitió trasmitir a los ministros la preocupación del sector industrial por estos gravámenes.

“Tomaron nota de nuestra preocupación pero no se comprometieron a bajarlos”, explicó Acevedo. En líneas generales, los industriales están de acuerdo con las reformas laboral y tributaria pero no dejan de alertar respecto a esta problemática.

Entre los aspectos positivos de los proyectos de ley la UIA destaca, en el caso impositivo, la posibilidad de recuperar en seis meses el IVA de las inversiones realizadas, la reducción del Impuesto a las Ganancias sobre utilidades no distribuidas y la eliminación del Impuesto a los Débitos y Créditos (pago a cuenta de Ganancias).

El vicepresidente segundo de la entidad, Daniel Funes De Rioja, enfatizó que la reforma laboral “no está hecha a medida de las empresas”, insistió en que es una herramienta para atacar el empleo en negro que a su juicio es del “35% afectando a unas 4.500.000 de trabajadores”. Señaló que existen sectores donde “la informalidad llega al 90%”.

“Para el sector industrial las reformas que se están debatiendo hoy son trascendentales, fomentan la inversión en tecnología y la generación de trabajo, manifestó Acevedo.

A tono con los nuevos tiempos los industriales no rehuyeron el responder respecto a la corrupción. Según el titular de la UIA “hoy están dadas las condiciones para combatir la corrupción”, aseveró Acevedo. Respecto a si les preocupa si algún empresario pueda ir preso el industrial afirmó “A nosotros como institución no nos preocupa qué pueda pasar o no, si alguien es culpable tendrá que pagar”, concluyó.

Ambito.com