TAMBIÉN REPUDIARON LA EXONERACIÓN DE HORACIO CATENA La UOM Río Grande movilizó contra el ajuste a los trabajadores

En consecuencia con lo votado por las asambleas y debatido en todos los espacios de la Organización metalúrgica, el Congreso de Delegados de la UOM Río Grande en su totalidad se movilizó acompañando la decisión de la CGT Tierra del Fuego, las dos CTA y la Corriente Federal. También se manifestaron contra la exoneración de Horacio Catena.

En columna, con banderas y bombos, una gran cantidad de trabajadores se movilizaron difundiendo un volante con la consigna “No a la Reforma Laboral. No a la reforma previsional. No dejes que te mientan. No es una reforma, es un ajuste”. También repudiaron la exoneración al Secretario General de la CTA Autónoma de la provincia, Horacio Catena. “Es el peor y único antecedente del País contra la libertad sindical, que afecta gravemente nuestro derecho de manifestarnos y que se destaca por su complicidad entre el Gobierno Provincial y la justicia de Tierra del Fuego” manifestó el Secretario Adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares.

El mazazo para los trabajadores y jubilados que se advierte en caso que se aprueben las reformas que están la mesa de los Diputados, despertó la unidad de las dos CTA y la Corriente Federal. La CGT Tierra del Fuego también adhirió a esta convocatoria. En Río Grande se destacó la participación del Congreso de Delegados de UOM y compañeros de la base metalúrgica que concentraron en las puertas del gimnasio sobre calle Moyano y se movilizaron por el centro de la Ciudad.

Linares destacó que la seccional Río Grande de la UOM “nunca dejó de pelear y discutir por ningún derecho de los trabajadores que representamos e incluso por el conjunto de los trabajadores. Hemos sido una organización que ha sido coherente y consecuente con su accionar a lo largo de su historia, y hoy no vamos a dejar de hacerlo. Seguiremos firmes y resistiendo cualquier tipo de política que se pretende implementar contra los trabajadores y el pueblo”, advirtió.

“Las políticas que se están implementando, a nivel nacional y también a nivel provincial. Lo que sucedió hace escasas horas con la exoneración del compañero Horacio Catena es algo que como organización hemos repudiado y hemos planteado nuestra más profunda solidaridad para con el compañero y para con su organización. Pero como lo hemos hecho siempre, no vamos a dejar de reclamar ninguno de los derechos que le corresponden al pueblo y los trabajadores”, concluyó Marcos Linares.