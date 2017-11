SOCIEDAD: La autopsia confirmó que Santiago Maldonado murió ahogado

A partir de la diferencia de criterios, Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, aseguró: “La fecha de muerte no es exacta. No podemos concluir cómo ni cuándo falleció Santiago, pero sí que estuvo siempre en el mismo hábitat, es decir, en el mismo río“. En tanto, Sergio Maldonado, remarcó que mantiene sospechas sobre cómo murió su hermano: “Tengo más dudas que antes, está claro que no murió porque estuviera de turista en el río, murió en medio de la represión ilegal de la Gendarmería“.