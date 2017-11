ORGANIZADO POR LA CONCEJAL MORA, SE REALIZARA EL II SEMINARIO DE CANNABIS MEDICINAL

Río Grande.- En el quincho de la UOM se desarrollará este viernes 17 de 16 a 20 horas y el sábado 18 de 10 a 14 horas el II Seminario de Cannabis Medicinal organizado por la concejal Miriam Mora, el cual está orientado a profesionales de la salud, y a vecinos de la ciudad y de la provincia de Tierra del Fuego.

De este segundo seminario participaran la fundadora y actual Presidenta de la Fundación Mamá Cultiva Argentina e impulsora de la Ley 27350 (Cannabis Medicinal) Valeria Salech, el Dr. Luis Osler, abogado especialista en derecho penal, garantías y políticas de drogas, y miembro de la Asociación Civil Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (CECCa), el Dr. Carlos Magdalena, Jefe a cargo de la Sección de Neurofisiología y Epilepsia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la Dra. Sofía Maiorana, médica del servicio de Emergencia del Hospital René Favaloro, la Dra. María Pedrana, Psicóloga y acompañante terapéutica en articulación con múltiples profesionales Psiquiatras y Médicos, y Jorge Luis Méndez, cultivador solidario de Mamá Cultiva, y productor de aceites y cremas de cannabis.

La concejal Miriam Mora, organizadora del evento, señaló que “luego de la realización del primer seminario desarrollado el pasado 13 de mayo, tuvimos muchas consultas y pedido de información que surgieron a raíz de la realización del primer seminario, razón por la cual fue que decidimos realizar este segundo seminario este viernes y sábado 17 y18 de noviembre respectivamente”.

En tal sentido indicó que “en esta oportunidad el seminario será desdoblado en dos días, por un lado el día viernes será para profesionales en el horario de 16 a 20 horas, donde se realizará una charla- debate y capacitación para profesionales, donde también surgieron mucha dudas por parte de los profesionales con respecto a esta nueva terapia de aceite de cannabis medicinal, mientras que el día sábado de 10 a 14 horas nuevamente vecinos en primera persona contando sus historias, vivencias, y mostrando los resultados y cambios en cuanto a la calidad de vida que le ha dado el uso del aceite de cannabis medicinal”.

En relación a las consultas realizadas por parte de los profesionales, la edil sostuvo que “en realidad lo que les está pasando a los profesionales de nuestra ciudad es el pedido de parte de las personas que ya están siendo usuarios del aceite de cannabis que ha sido recetado por otro profesional en el norte, y han logrado recuperarse, mejorando la calidad de vida, dejando de tomar la cantidad de antibióticos que tomaban antes, es decir tienen una mejoría notable, y es muy rápida la misma, por lo cual la mayoría de las dudas que tienen los profesionales médicos es la que les han trasmitido los pacientes”.

Respecto de las diferentes enfermedades en la que el cannabis es recetado, la edil detalló que “la ley salió en el mes de marzo, y la misma fue reglamentada hace un mes y medio atrás, pero no de la manera que se esperaba, dado que fue reglamentada mezquinamente para epilepsia refractaria, sabiendo que el aceite de cannabis sirve también para el tratamiento de lupus, de cáncer, de HIV, de sida, de Parkinson‎, Alzheimer, autismo, asperger, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, etc., o sea, es muy amplio el tratamiento donde se puede aplicar el aceite de cannabis, y en todos sus estados como también lo puede ser en cremas, vapor, por lo cual hoy tenemos la posibilidad de estar en este nuevo seminario con la presentación de destacados profesionales, y sacando de diferentes dudas, no solamente a los profesionales, sino también a los vecinos”.

También la edil se refirió a su proyecto personal a futuro, para cual manifestó que “lo he hablado con más de las doscientas familias que en nuestra provincia están utilizando el cannabis medicinal, de manera de poder lograr un consenso y un trabajo serio junto a los entes que ha regulado la ley, sea el caso del INTA o del CADIC, como así también poder también lograrlo con los mismos municipios, o el gobierno provincial, de manera de poder tener un lugar de cultivo, o de producción de aceite, donde la persona que es usuaria y con su receta, pueda ir a retirarlo, y todo sea bajo un registro y un control, lo cual es algo que la provincia nos puede brindar”.

Finalmente manifestó que “hay inscriptos de las tres ciudades, siendo que el fin es que la gente se pueda informar sobre sus propiedades, que les sirva, y que se genere un debate sano en relación al uso del cannabis medicinal”.