Lenga fueguina, la madera del fin del mundo sale a reposicionarse en el mercado argentino

TIERRA DEL FUEGO.- El Gobierno de Tierra del Fuego, junto con las empresas del sector, se encuentra trabajando en la mejora de la competitividad mediante diversas acciones derivadas del Programa Foresto Industrial Fueguino aprobado por Decreto 2821/16, con el objetivo de reposicionar la madera de Lenga fueguina para usos nobles en el mercado nacional como un nuevo producto con base en los avances producidos en el sector en los últimos tiempos.

“Se considera que aún en las condiciones generales del sector maderero y mueblero nacional existe una demanda potencial latente para la madera de lenga fueguina. La forma tradicional de vinculación entre vendedores y compradores y el tipo de productos enviados ya no genera ventas importantes de madera. Es un modelo agotado. Nuevas formas de comercialización y la producción de madera seca, estable, bien dimensionada y clasificada permitirá generar nuevos escenarios para el sector”, explicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com el ingeniero Gustavo Cortés, coordinador de la muestra a realizarse en Buenos Aires, en representación del Gobierno de Tierra del Fuego.

La presentación denominada “Muestra de Lenga, la madera del fin del mundo”, se realizará el 22 de noviembre próximo, en el auditorio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (25 de Mayo 457, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de 12 a 19 horas.

Aun cuando la lenga es una madera conocida por muchos compradores del continente, hay muchos otros que aún no la han usado o no la conocen. Por otra parte las experiencias no siempre han sido buenas. “Mostrar que la industria fueguina está dando pasos fundamentales para mejorar su producto es fundamental al momento de recuperar mercado perdido y encontrar nuevos nichos y nuevos usos para la madera de lenga”, remarcó Cortés.

Con el evento apuntan a revertir la lógica productiva de madera fueguina y vincular la oferta y la demanda. “Una buena convocatoria necesita del apoyo de organismos estatales nacionales y organizaciones del sector. Consideramos que la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima) es la entidad que mejor podría cumplir la función de vinculación con esta demanda potencial. Experiencias anteriores muestran que esta entidad tiene una buena actitud en este sentido”, sostuvo el funcionario.

El organismo nacional con el cual existe una vinculación natural es el Ministerio de Agroindustria, en especial la Subsecretaria de Agroindustria. “Trabajando con ellos creo que se puede realizar una buena convocatoria, generando un espacio de encuentro de nuestros productores con posibles compradores”, precisó.

La muestra estará dirigida a fabricantes y emprendedores del sector mueblero, compradores de madera del continente y también se convocará a las instituciones de la industria forestal (Afoa, Cafydma, Cema, Cadamda) y representantes nacionales y de las provincias.

Las principales empresas de la zona son pequeñas, en relación a otras regiones del país: PRODIN SRL, Maderera Mansilla, Aserradero Don Vicente, Aserradero Litoral y Aserradero Guaraní, fabricantes de muebles como GEPETO, Topic maderas, y un número de carpinterías locales participarán de la muestra que promueve el gobierno fueguino.

“La provincia no tiene plantaciones forestales, toda su producción es de bosques nativos en una superficie de 750 mil hectáreas que anualmente produce unos 20 mil metros cúbicos de madera aserrada. Un 30%, la mejor madera, tiene como destino el mercado continental. Sólo un 5% se procesa en carpinterías locales y adquiere valor agregado. El resto se usa en construcción y fabricación de pallets, para el cual se usan bosques juveniles de segunda generación y madera de baja calidad”, indicó Cortes, respecto al escenario del sector en la actualidad.

De esta manera, se preparan para exhibir al mercado nacional que la madera de Lenga se está transformando en un producto denominado “Lenga Fueguina”, seca, estable, clasificada, bien dimensionada y altamente competitiva y confiable para la fabricación de muebles y usos nobles.

