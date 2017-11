La Secretaría de Salud dio detalles del proyecto de Presupuesto para el año 2018 “Nos pone muy orgullosos de cómo se pudo crecer en calidad, y en cantidad de servicios”

Río Grande.- Los concejales continuaron con la discusión del proyecto de presupuesto del próximo año presentado por el Ejecutivo Municipal recibiendo a la Secretaría de Salud a cargo del Dr. Walter Abregú, quien estuvo acompañado de su equipo de trabajo.

La reunión fue presidida por la concejal María Eugenia Duré, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y estuvo acompañada de los ediles Raúl von der Thusen, Paulino Rossi, y Verónica González.

Tras la reunión, el concejal Rossi consideró como muy “productivo el encuentro, sí hay una área que ha crecido muchísimo en este ultimo tiempo es justamente Salud, recordando que comenzó como una pequeña Dirección de medicina preventiva, y hoy en día estamos en casi todos los niveles de atención de salud”.

En tal sentido explicó que el “Municipio de la ciudad tiene atención primaria en primer, segundo y cuarto nivel, faltando solamente interacción”, dijo, al tiempo que destacó que “contamos con el Centro Mamá Margarita que es un ejemplo a nivel nacional, entonces cuando uno ve todas las necesidades que complementamos desde el vecino hacia la ciudad nos pone muy orgullosos de cómo se pudo crecer en calidad, y en cantidad de servicios”.

Asimismo sostuvo que el “principal problema que tienen hoy los vecinos es el acceso a la salud cuando estamos tan lejos desde los grandes centros de atención”.

Respecto del presupuesto con que cuenta esta secretaría, dijo que “uno sabe que siempre las necesidades superan por mucho la posibilidad por asignación presupuestaria, pero hoy estamos hablando que es casi el mismo presupuesto que Deportes, con lo cual hoy en día ya dejó de ser una pequeña dependencia del Municipio para ser una secretaría de mayor impacto presupuestario, en virtud del gran impacto que tienen también de los servicios que se prestan”, explicó el edil.

En otro orden indicó que el “Municipio prioriza la salud de los vecinos, les brinda un servicio de salud, sin importar si tiene o no Obra Social, ahora bien, las Obras Sociales, recordando que el 80% de las personas de Tierra del Fuego tiene cobertura social, se están haciendo las distraídas para pagar al Municipio por el servicio que presta, entonces vamos a tomar una actitud totalmente distinta, nosotros vamos a subsidiar a una persona que no tiene cobertura de salud, pero a las obras sociales no”, sentenció.

Finalmente indicó que “nosotros no vamos a beneficiar a negociados de empresas millonarias, porque salvo una obra social, ninguna otra ha firmado acuerdos, incluidas el IPAUSS, entonces cuando uno ve de que se golpea y se rasgas las vestiduras sobre el cobro de acreencias, no puede ser que el IPAUSS no brinde asistencia a sus afiliados, o lo tenga que hacer el Municipio, y no quiera pagar por ese servicio, por lo cual la gente debe de quedarse tranquila porque el Municipio la va a seguir atendiendo, pero vamos a tomar una actitud mucho más pro activa, teniendo en cuenta que todos los meses le sale a cada uno de los empleados de la ciudad, o a aquel que paga una prepaga el servicio de salud, entonces que se hagan cargo de ese servicio, como así también lo hacen con el hospital, o con cualquier otro privado”.