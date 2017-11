La Armada informó que “no se pudo detectar al submarino”

El vocero de la Armada Argentina, capitán de navío Enrique Balbi , dijo hoy que “al momento no detectamos al submarino ARA San Juan”, pero “lo tenemos que encontrar”, durante una rueda de prensa en el noveno día en que el sumergible se encuentra desaparecido.

“Nos gustaría realmente brindarles noticias más precisas respecto a este punto, al momento no se ha podido con todo el esfuerzo desplegado que se viene realizando en este área más confinada”, indicó Balbi a la vez que precisó que “al momento no ha sido posible detectar fehacientemente al submarino”.

Consultado por cuáles son las hipótesis que se barajan con respecto a la integridad de los 44 tripulantes a bordo de la embarcación, consignó: “Hay que ser prudentes por respeto a los familiares y a la verdad”. Y completó: “Es muy difícil responder al no tener esa evidencia, pero de todas maneras nosotros nos limitamos a lo que estaba por escrito en el reporte que llegó ayer a través del embajador de Austria. En ningún lado dice explosión menor, nosotros interpretamos que es menor a lo que detecta esa organización que está previsto a eventos nucleares en caso de ser nucleares era corto, violento, singular, consistente con una explosión “.

En cuanto a la autocrítica que puede llevar a cabo la Armada tras este incidente, afirmó: “No somos infalibles, podemos cometer errores y desde luego si puede ocurrir algo similar o parecido en la comunicación a los familiares, la Armada no va a dudar en pedir disculpas y corregir cualquier tipo de situación que se presente de estas características”. “Vamos a seguir estando con todos los familiares, en todo lo que podamos”, añadió.

“Tratamos de dar lo mejor en esta situación, es una situación critica, única y tesamos tan preocupados con los familiares y no se lo imaginan lo que desearíamos hacer por ellos y la preocupación que tenemos, y lo fundamental acá obviamente además de enfocarnos en este momento que es la localización y detección del submarino y las familias”, justificó Balbi.

Sobre cómo se les comunicó a los familiares la noticia de la explosión y si se les informó que la tripulación había muerto, aclaró. “No fue así con esos términos, los términos fueron como los mencioné ayer y así fueron trasmitidos a la base de Mar del Plata. Esto parecería ser muy técnico, poco humano, peor muchas veces lo que estamos realizando es lo más profesional que podemos hacer en cuanto a los procedimientos operativos en este tipo de búsqueda. Hoy tenemos que ser muy profesionales y tratar que todos los medios a disposición hagan una búsqueda sea lo más rápidamente posible pero tengan en cuenta que la zona es grande, el medio es hostil y es muy difícil”.

El tamaño del área en la que se busca actualmente al submarino es el de dos provincias de Tucumán, según puntualizó Balbi. “Sabemos datos técnicos, operativos en cuanto al mejor equipamiento desplegado. Hasta tanto no podamos determinar donde está no se harán declaraciones hipotéticas al respecto”, sentenció. E insistió: “Hasta tanto no tengamos esa localización y detección del submarino no podemos aventurar cualquier otra afirmación de un lado ni del otro”.