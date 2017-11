Juan Carlos De Pablo: Economista. “En la mesa del pacto fiscal estaban sentados los gastadores”.

La mesa de los gastadores.

De Pablo fue crítico con el acuerdo nación/provincias y al respecto remarcó que “Primero quiero ver en que termina, pero lo que está claro que se sentaron a la mesa los gastadores, el estado nacional, provinciales, etc, etc, y no tenes la representación de los contribuyentes impositivos y si es así no hay que esperar que haya una baja sustancial del gasto público y tenemos una discusión muy fuerte entre las distintas jurisdicciones y cuando uno ve toda la documentación no tenes sorpresas, no te van a triplicar las cosas, así que vamos a ver cómo termina”.

“hay otro hecho político fundamental, agregó, y es que no parece haber miedo en ninguno de los que tienen que tomar las decisiones. Colegas que hacen los números mucho más finitos que yo te dicen, sumas el nacional, provincial municipal, el cuasi fiscal del Banco Central y te da 8 punto del Producto Bruto Interno (PBI) o 7 eso es numerazo, entonces la situación fiscal es realmente seria, pero si los que toman las decisiones no están asustados, se complica”.

Como bajar el costo fiscal.

Según explico, bajar el costo fiscal va a ser tarea de cada una de las jurisdicciones que después tendrá que apelar, por ejemplo Buenos Aires dijo bajo ingresos brutos y aumento el impuesto inmobiliario porque Mandrake no existe, por eso cuando nación dice voy a sacar, una cosa las provincias dicen, voy a poner otra. Los subsidios están localizados geográficamente es Capital Federal y Gran Buenos Aires y de esto se habló poquito, los subsidios a la energía terminan en 2019 y al transporte en 2012, una manera de ver es, tanto tiempo? Y la otra es, si pero se terminan, son las dos cosas y es mucha plata.

Por ejemplo los cordobeses para trasladarse dentro de la capital pagan 15 pesos y acá en Buenos Aires con 6,50 atravesas la ciudad entera, y a mí nadie me va a decir que el ingreso de los cordobeses triplica al de los porteños porque eso no existe”.

Por todo esto digo que ahora lo quiero ver, porque Argentina es un país fluido, todas las negociaciones tienen una fuerza fenomenal pero ahora hay que ver cómo pasa todo esto por el Congreso Nacional”.

Bajar el costo fiscal a como dé lugar.

Al respecto De Pablo fue más que claro,” hay que hacer algo para no tener que endeudarnos porque es un dolor de cabeza, hemos tenido experiencias penosas y la próxima puede ser tan penosa como las anteriores. Todos nos felicitan, pero cuando nos vamos a endeudar estamos prometiendo pagar tasas de interés que en el pasado no pagamos. Entonces tenemos un problema y no es un problema de Macri, es un problema de la clase política que hemos tenido y de la sociedad en su conjunto. Cada uno de los que nos está escuchando hace en su casa lo que yo digo, cuando vos en tu casa no llegas a fin de mes, recortas, haces un ajuste, todas malas palabras, y lo hace todo el mundo, ahora cuando lo planteas a nivel del gobierno empiezan las excusas, entonces les digo está muy bien, usted quiere seguir con un auto sin frenos, adelante peo no me venga a decir que estamos en la buena senda porque no es así”.

Reforma laboral.

En este punto y teniendo en cuenta que De Pablo es uno de los economistas más prestigiosos del país, transcribimos textualmente lo que respondió en cuanto a la reforma laboral, “estamos ante otro caso donde hay batifondo para un lado y para el otro y lo quiero ver, el proyecto de ley está escrito en chino básico y solo lo entienden los entendidos no más y es un proyecto de 150 artículos y tienen que opinar los que saben, lo que importa son los conocimientos específicos, un sector dice si no hacemos la reforma el país no es viable y el otro sector dice, nos quieren matar a todos, todo está muy bien pro no tiene nada que ver con la realidad”.

Promoción industrial hasta cuándo.

Finalmente y respecto de la promoción industrial y económica en Tierra del Fuego, De Pablo envió un mensaje más que claro, “No tengo idea lo que va a hacer el gobierno nacional con el régimen de promoción, pero si me preguntaran a mi diría, miren en algún momento tenemos que ir morigerando, porque independientemente de lo que llevó en el año 1972 a establecer el régimen original, más esto, más el otro, mantenerlo a partir de 2013 en las mismas condiciones, no. Ahora ¿Cómo se hacen las cosas de manera civilizada?, las cosas se plantean mucho antes de 2013, como un sendero previsible, que quiero decir ahí en Tierra del Fuego, mucho antes de 2023 van a querer saber que va pasar, por otro lado que el resto de los argentinos les digamos a los que están instalados ahí, no se calienten muchachos, van a seguir así 200 años, tampoco, ni una cosa ni la otra y en el medio este acuerdo entre los trabajadores de las electrónicas, que también lo quiero ver. Un acuerdo que dice que coy a congelar los salarios durante dos años, independientemente de la tasa de inflación, simplemente lo quiero ver, tenes dos años de tasa de inflación de 20 % anual y no moves el salario nominal, le haces caer el poder adquisitivo el 30 % al trabajador, por eso digo yo disiento con lo que hicieron, ahora lo quiero ver”, finalizó