Gobierno y UTHGRA trabajan por la igualdad de género en ámbitos laborales

Respecto del evento, que tuvo lugar en la sede de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Gorbacz señaló que “a veces las reivindicaciones por la igualdad de oportunidades entre géneros carecen de datos e investigación respecto de las injusticias que efectivamente suceden” y que con estas actividades ” lo que Mercedes nos acerca justamente son esas herramientas, que con muchos años de trabajo ella ha desarrollado”.

“La Gobernadora quería participar de este evento, pero por la situación difícil que atravesamos en la provincia tuvo que estar presente en Buenos Aires” comentó el Ministro y observó que “en la presentación del libro, en Río Grande, hubo mucha participación, sentimos que la gente se interesa por trabajar en esta temática y queremos brindar la mayor cantidad de oportunidades posibles”

Por su parte, Mercedes D’Alessandro resaltó que “esta es mi primera visita a Tierra del Fuego y pude conocer ciudades hermosas, de las cuales me llevo imágenes espectaculares” y agregó que “me gusto mucho la participación de la gente, luego de la exposición me hicieron muchas preguntas, no solo sobre lo que había hablado, si no sobre otras cosas también”.

Tras comentar que “cuando me cruce con la Gobernadora (Rosana) Bertone, fue la primera invitación y tuvimos que coordinar con algún viaje que me permitiera estar por acá, pero se logró” D’Alessandro destacó que “me parece muy bueno que la Gobernadora y su equipo estén tan metidos con esto de los desarrollos sostenibles y las líneas de género”.

La autora explicó que el gran problema de las políticas de género es que “muchas veces hay temas importantes que se discuten en primera medida y se van colando, relegando la agenda de género, por lo que poder hacer estas actividades me parece un honor y que es necesario”.