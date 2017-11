Gabriela Castillo Sec. de Obras Publicas de Rio Grande. “Toda la obra pública se ha hecho sin endeudamiento”.

Al respecto la funcionaria señaló: “Toda esta obra es realizada con presupuesto municipal, salvo la obra de los Barrios Mirador y Argentino, que es financiamiento nacional, pero donde el municipio garantiza los pagos para que aun cuando no estén los fondos nacionales, la obra no se detenga. La obra de Chacra 13 también se hace con una parte de fondos nacionales, pero todo lo demás es presupuesto municipal, del presupuesto 2017, más lo que se amplió en la emergencia vial con el remanente 2016. Todo lo realizado hasta ahora no es endeudamiento, es presupuesto genuino municipal”, remarcó.

Las obras incluyen, gimnasios, plazas, más de 200 cuadras de pavimentos la casa de los jóvenes, el skate park, rotondas, veredas, pluviales, la continuación de la calle Ameghino, centros de salud y bisicendas.