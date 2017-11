Exclusivo: Rosendo Fraga: Analista político. “El arancel cero es una propuesta a discutir”.

Respecto del pos elecciones, Fraga sostuvo que ve a “Cambiemos fortalecido, pero sabiendo que tiene que negociar para buscar acuerdos el día después de las elecciones el presidente dijo, todos van a tener que ceder algo y el todos incluye también al gobierno. El viaja a New York en busca de inversiones acompañado de los gobernadores de la oposición, Córdoba, Santa Fe y Entre Rios los tres gobernadores de las provincias opositoras. Entonces me parece que el gobierno da prioridad a su reforma, pero siendo consiente que tiene que negociar y buscar acuerdos”.

En cuanto al dialogo y como lo había anticipado antes de las elecciones legislativas, Fraga sostuvo que el principal opositor con quien deberá dialogar será el Partido Justicialista por un lado, los gobernadores, sindicatos por otro van a ser los protagonistas centrales de esa negociación”.

“Esta discusión tendrá dos temas centrales, la reforma tributaria y laboral, los deben pasar por el Congreso Nacional y yo diría que la relación de los gobernadores con el senado y la CGT y el senado es la calve de la negociación que viene”.

Respecto de las reacciones que provocaron los anuncios en el CCK y aquí llevaran a un paro general el dia 28 de este mes, Fraga dijo que “la idea es que el presidente convocó, presenta sus propuestas, va en búsqueda de acuerdos, todos van a tener que ceder un poco, el jefe de gabinete, Marcos Peña aclaro en el Congreso que esto no es imposición, son propuestas y que el Ministro de Economía Dujovne, dijo no somos los dueños de la verdad, Esto lo que está mostrando es un contexto de negociación y acuerdo, donde además gobernadores opositores como Cornejo de Mendoza, Morales de Jujuy ya plantearon sus reparos al aumento de impuestos, al azúcar, a los vinos, al tabaco, Esa objeción salió de las propias filas del oficialismo”.

Finalmente y con respecto al arancel cero para productos que se fabrican en Tierra del Fuego, Fraga fue más que claro: “Es una propuesta a discutir pero que requiere por parte de la gobernadora Bertone un trabajo muy preciso con relación a los demás gobernadores, si no se une la provincia no habrá acuerdo, la unidad es una condición necesaria, pero no suficiente para una buena negociación”.