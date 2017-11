Empresarios Nacionales -Tierra del Fuego y el arancel cero.

Esta iniciativa impulsada por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne de reducir los impuestos a productos electrónicos favorecerá estructuralmente la importación de los mismos enviando al abismo a miles de puestos de trabajo industriales, en particular pero no exclusivamente, de trabajadores Fueguinos. No es novedosa esta política del Gobierno Nacional que ya había reducido los aranceles de importación del 35% también al 0% a las Pcs, netbooks y tablets algo que castigo a un sector industrial nucleado en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad y en la Provincia de Tierra del Fuego. Vimos como se cerraron fábricas, se despidieron trabajadores, volvimos a importar productos que se les aportaba valor localmente. Como resultado en 23 meses de gestión hay 5000 empresas nacionales menos y 60.000 puestos de trabajo industriales menos, empleos que eran bien remunerados y calificados. Tenemos la peor balanza comercial de los últimos 40 años. Pero queremos poner énfasis en algo relevante, no hubiese sido posible llevar acabo esta política de desindustrialización sin el apoyo del sindicato respectivo, de algunas cámaras empresarias sectoriales, de la dirigencia política y de las erradas decisiones de las autoridades provinciales que en lugar de defender el trabajo argentino ceden ante las imposiciones de los funcionarios nacionales. El camino hacia el desarrollo es con trabajo, con más industrialización de la Patria y un alto poder adquisitivo de los trabajadores. Eso solamente nos permitirá mantener un mercado interno vigoroso. De allí se nutre el empresario nacional, para allí producimos y damos trabajo, a partir de esa vitalidad económica es que cuando decidimos invertir y progresar. La defensa de la soberanía nacional, se sostiene también con la permanencia, desarrollo y arraigo de familias de trabajadores y empresarios. Empresarios que ven en esta tierra oportunidades de inversión y por lo tanto generando empleo genuino y diverso. La reconversión planteada por el Gobierno Nacional es una política errada que no resuelve la realidad de nuestra provincia. Exhortamos a la Gobernadora Rosana Bertone tomar este reclamo y escuchar a las fuerzas vivas del trabajo y de la producción de la Isla.Necesitamos que se manifiesten públicamente los intendentes, diputados y senadores de nuestra provincia y todas aquellas organizaciones que tengan un interés genuino por la patria, comprometiéndose a multiplicar los esfuerzos en pos del bien de los fueguinos. Este es un momento para dejar de lado los intereses políticos corporativos sectoriales para someterlos al interés común. No lograremos salir adelante sin el apoyo de todas las voluntades coincidentes y el respaldo genuino del Pueblo organizado, representantes políticos, empresarios y trabajadores. Como empresarios nacionales invocamos la defensa irrestricta del trabajo y de la industria nacional y nos proponemos a trabajar en conjunto en defensa de Tierra del Fuego. Leo Bilanski / Presidente Ruben Hibauza / Gustavo Ventura / Graciela Donoso / Referentes Provincia de Tierra del Fuego