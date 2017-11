Elisa Garrió: “Lo de los celulares en Tierra del Fuego es un escándalo”.

Una vez más una de las personas que más ha visitado la provincia ataca a los fueguinos desde una postura realmente repudiable y pensado en este lugar como un barrio que se puede vaciar de un día para otro y aclarando que el presidente lo hace aun cuando los que están en el negocio de los celulares son sus amigos, “eso pone a prueba lo que es el presidente”, destacó.

Carrió dijo que “esto se va a negociar, pero el tema de los celulares en Tierra del Fuego es un escándalo y ahí se prueba la actitud del presidente porque son amigos de él los que están en ese negocio y sin embargo bajo los aranceles de importación, Yo prefiero darle el dinero a la gente y no seguir bancando semejante negociado”.

Al ser consultada sobre la cantidad de puestos de trabajo que se perderían si esto llegara a aprobarse, la dirigente de Cambiemos fue aún más directa” yo no puedo solucionar el empleo de una ciudad perjudicando a todos los argentinos, habilitando un negociado impresionante para dos o tres empresas, en todo caso lo que yo tengo que hacer es generar otra industria, pero en otras condiciones, esto es un negocio y en todo caso prefiero transferirle el dinero directo de los sueldos a la gente y armar emprendimientos y no seguir con una negocio que es una ley que propuso Fabiana Rios cuando era d la Coalición Cívica y la Coalición Cívica decidió no votarla, nosotros no votamos negociados”, finalizó.