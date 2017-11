Cuando se parte de una premisa falsa, se arriba a una conclusión falsa.

Juev 09/11/17 .- Es tan claro como esto, y aquí los medios de comunicación deberíamos hacer un mea culpa a partir de haber brindado información basada, en algunos casos, en la militancia y no en las bases del periodismo. Se dijeron todo tipo de barbaridades basadas en el más absoluto desconocimiento, ya no de las reglas básicas de la profesión, sino de la legislación vigente, pero por sobre todas las cosas con una parcialidad y subjetividad asombrosas provenientes de un relato, que es obvio, los dejó una vez más a todos expuestos.

Y cuando digo todos incluyo a los dirigentes políticos, gremiales y de organizaciones civiles que generaron pánico en la población hablando del fin de la Ley 19640, de la disolución del estado, de la explosión social y cuanta agoreria se imaginen, cuando aún no había sido presentado ningún proyecto que se haya podido ver plasmado en papel para presentar ante el congreso nacional, antes de pasar por todos los ministros de economía del país, los gobernadores y recién después a diputados y senadores para su tratamiento, siempre y cuando hubiera habido consenso.

El gobierno nacional ya dio marcha atrás con el impuesto al vino, con el fondo del conurbano bonaerense, y la propia gobernadora de Tierra del Fuego reconoció en conferencia de prensa hoy que hay que esperar hasta el próximo jueves cuando continúe la reunión con los gobernadores, para ver cuál es el proyecto sobre arancel cero a los productos de Tierra del Fuego, porque aún no hay nada al respecto solo un borrador.

Los mal intencionados arrancaron generando miedo, sin explicar nada de esto, al contrario ignoraron lo más sustancial, no había proyecto, fue una propuesta a discutir, un borrador para que los mandatarios provinciales elevaran una contra propuesta, lo analizaran y vieran si había que hacer correcciones, mejorarlo e incluso descartarlo.

Pero no, había que asustar, había que preocupar, había que sacar la gente a la calle para aparecer en la foto, decir alguna frase remanida o remontarse a los 90 pata justificar que después de 12 años se iba a hacer algo.

Se mezcló arancel cero, con fondo del conurbano bonaerense, coparticipación y regalías off shore, un disparate, incomprensible que de solo escucharlo daba vergüenza ajena y que no podían explicar, no podían separar, hasta el ministro de trabajo de la provincia entró en ese juego y derrapó estrepitosamente diciendo cosas de las que es muy difícil volver.

Bertone reconoció también que hay que reconvertir la matriz productiva de Tierra del Fuego, no se puede seguir con un mono producto, que hay otros cientos de procesos productivos que se pueden traer a la provincia y que se cuenta con la infraestructura para poder fabricarlos, también pidió cautela hasta la semana que viene, pero estar atentos, es decir fue más cauta que los ante su posible desaparición convocaron a parar la provincia, cuando más trabajo necesita.

Seguramente todo ese revuelo tuvo un efecto de alarma en el gobierno nacional, y quizá también haya colaborado, pero de 23 provincia solo 3 se plantaron y fueron con un reclamo concreto a la nación, Mendoza, Rio Negro y Tierra del Fuego y solo en esta se habló de explosión social, crisis terminal y demás.

Hoy quedó claro que todo eso fue más una cuestión mediática que una decisión del gobierno. Rosendo Fraga lo dijo ayer en este medio, “es una propuesta a discutir”, solo eso, una propuesta, no se impuso absolutamente nada, no como se hizo en 2012 con la quita inconsulta del 21 % de IVA a las petroleras, el cepo al dólar que dejó sin insumos a las fabricas u otras medidas de las que nos enterábamos cuando ya estaba publicadas en el boletín oficial.

Hoy las cosas han cambiado y aun cuando no se aplique ninguna quita de aranceles, Tierra del Fuego deberá pensar de qué manera se pone a tono con el mundo en cuanto a su matriz productiva, como le da valor agregado a los recursos naturales y como encara el futuro por venir si no se actualiza, sino planifica y si no se entiende que aquí nadie puede gobernar solo, quizá por eso la mandataria agradeció a todos los sectores que firmaron aquel documento en Casa de Gobierno y les reclamó a los empresarios mayor compromiso, cosa que ni los gremios habían planteado antes, como por ejemplo terminar con los contratos basura.

Esta ha sido otra lección que debemos aprender, el gobierno nacional ahora sabe que somos más frágiles de lo que parecíamos y obviamente a rio revuelto, ganancia de pescador, por eso hay que dejar los personalismos y los caprichos para tiempos en los que todos los trabajadores estén en sus puestos de trabajo y no peregrinando por las calles sin ninguna certeza.

Tierra del Fuego quedo expuesta ante esta situación como un estado que en los momentos difíciles es capaz de unirse y tirar juntos del mismo carro, pues bien ahora hay que seguir haciéndolo, para que no nos tomen desprevenidos otra vez y sostener en el tiempo el subregimen industrial y económico para seguir creciendo y tener un futuro digno para todos los que habitamos este suelo.

Armando Cabral