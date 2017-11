Concejales consensuaron el proyecto de Presupuesto con el Municipio Duré afirmó que es un “presupuesto con una mirada netamente social”

Rio Grande.- Durante la mañana de este martes los Concejales y el secretario de Finanzas del Municipio analizaron y debatieron el proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2018, como resultado de las reuniones de Comisión realizadas previamente con las distintas secretarias. Las partes consensuaron distintas modificaciones al proyecto que será tratado en la Sesión, aunque aún resta por confirmar la fecha de la misma, dado que podría ser en la sesión de este próximo jueves, o en su defecto en una sesión especial en los primeros días del mes de diciembre.

El encuentro que se desarrolló en la sala de Comisiones fue presidido por la Presidenta de la Comisión de Presupuesto, concejal María Eugenia Duré, y de la cual también los concejales Paulino Rossi, Raúl von der Thusen, y Laura Colazo, en tanto que en representación del Municipio asistió el secretario de Finanzas Oscar Bahamonde, acompañado por el equipo técnico del área.

Cabe remarcar que el proyecto de presupuesto para el próximo año estima recursos por la suma de dos mil quinientos noventa y ocho millones, doscientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos (2.598.297.654), recursos que serán destinados para atender las erogaciones presupuestarias del Municipio de la ciudad, las que se encuentran compuestas por las erogaciones Corrientes, de Capital, Financieras y Amortización de Deuda del Presupuesto de Gastos del Municipio para el Ejercicio Financiero 2018.

“Las modificaciones que le planteamos al presupuesto tiene una mirada social”

Tras la reunión, la concejal Duré realizó un repaso de lo que ha sido el paso de las diferentes secretarías del Municipio por el Concejo Deliberante detallando lo ejecutado del 2017, y lo presupuestado para el próximo año señalando que “en principio hemos concluido todo lo que es el análisis del presupuesto, el saldo es positivo, teniendo en cuenta que pudimos trabajar en reuniones con cada una de las secretarías, haciendo hincapié en algunas cuestiones que nosotros veíamos que había que modificar, que fueron las observaciones finales que pudimos dialogar y consensuar con el secretario de Finanzas Oscar Bahamonde”.

En tal sentido observó que las modificaciones tienen que ver con una “mirada social que nosotros en principio veníamos trabajando en las comisiones con los secretarios, con los vecinos, con entidades, e instituciones, pero así también con una mirada que apunta a la salud, al desarrollo de la infraestructura y la obra en la ciudad”.

Consideró que es un presupuesto con las “modificaciones que estamos planteando que tiene una mirada social, y más integral hacia los vecinos, por lo cual será un presupuesto que nos va a contener a todos”.

La edil remarcó que los “números en si no varían el presupuesto presentado originalmente por la secretaria de Finanzas”, dijo, al tiempo que agregó que lo que nosotros estamos “pidiendo que se modifique son algunos ítems, y readecuar algunas partidas, particularmente lo que tiene que ver con Deportes, como así también algunos puntos centrales referente a Salud, Producción y Medio Ambiente, pero son ítems que no hacen al total, no generan una modificación presupuestaria, pero lo que genera es una modificación respecto a la mirada que le queremos dar a este proyecto de Presupuesto”.

Fecha a definir

Respecto de la fecha de tratamiento del proyecto de presupuesto, la edil sostuvo que “al momento no puedo confirmar si se tratará en la sesión de este próximo jueves, teniendo en cuenta que hoy no estuvo el pleno de los concejales en la mesa de lo que fue el cierre del análisis del proyecto de presupuesto, teniendo en cuenta que estamos decidiendo entre todos los recursos que se van a destinar a los vecinos de la ciudad”.

Consultada respecto de la indefinición del impuesto inmobiliario, Duré imprimió que la “situación nos preocupa, desde el Concejo Deliberante hemos acompañado a los intendentes Melella y Vuoto a la Legislatura el año pasado, es un recurso que afecta en alrededor de cien millones de pesos a las arcas del Municipio de Río Grande”, dijo, al tiempo que agregó que “estamos a la espera de que puedan reunirse los Municipios con el gobierno de la provincia”.

Finalmente indicó que “Bahamonde nos dijo que lo que se ha presupuestado no modificaría el total general, pero puntualmente el inmobiliario es un recurso que se perdería, lamentablemente desde que nosotros acompañamos a los intendentes a la ciudad de Ushuaia el año pasado la decisión estaba tomada, que la decisión pasaba por la Justicia, pero recuerdo que en esa reunión con los Legisladores planteamos que primero se consensue en una mesa políticamente, antes de que se judicialice, lamentablemente sigue en la Justicia”.

“Desde el Municipio estamos muy conformes con el tratamiento del Presupuesto”

El secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Oscar Bahamonde al finalizar la reunión de la Comisión de Presupuesto señaló que “ha resultado positiva” dado que “se han hecho algunas modificación puntuales de algunas secretarías que lo vamos a estar cumpliendo en el día de hoy (por ayer) porque los Concejales han manifestado el compromiso de tratar el Presupuesto en la sesión del jueves”.

Por lo cual remarcó que desde el Municipio “estamos muy conformes con el tratamiento del Presupuesto y el trabajo que fueron realizando en Comisión las distintas Secretarías con el Concejo Deliberante”.

Con relación a los planteos de los Concejales en cuanto al Presupuesto presentado “no son significativos sino que están referidos “a la exposición de la información y como está detallado por parte década secretaría pero no es nada significativo porque no tocamos la redacción del texto original sino la manera en que se expone alguna información específica”.

Consultado sobre la dependencia que el proyecto tiene con respecto a la firma del Consenso Fiscal que la provincia suscribió con Nación, Bahamonde indicó que “hoy no podemos saber el impacto que pueda tener el acuerdo firmado porque haciendo un análisis del Consenso Fiscal con lo que es la recaudación de la provincia como Ingresos Brutos; Sellos; y demás, no tendríamos un impacto en el Presupuesto y si así fuera sería mínimo y no sufriría modificaciones”.

Aunque sí aclaró que “resta ver que impacto pueda tener en cuanto a la coparticipación federal” y remarcó que desde el Municipio “estamos a la espera de que exista una reunión con la parte de Economía de la provincia para clarificar un poco más los números en cuanto a la coparticipación y ver qué impacto pueda generar en el Municipio”.

Con relación a la controversia en torno al Impuesto Inmobiliario señaló que el Municipio “recauda unos 100 millones de pesos y lo que esperamos es poder tratar ese tema en las negociaciones y solucionarlo antes de que sea resuelto por la Justicia”.

Con relación a la planta de agua y los recursos que deben llegar de Nación, el funcionario municipal indicó que “se siguen enviando los fondos con atraso, el último desembolso fue en el mes de Julio y mientras tanto el Municipio sigue pagando la obra todos los meses” por lo cual “a la fecha tenemos acreencias por unos 40 millones de pesos al Fideicomiso pero es una política del Ejecutivo terminar cuanto antes la obra independientemente de si el Fideicomiso Austral cumple o no con sus obligaciones” y aseguró que desde la administración del Intendente Melella “no vamos a tener inconvenientes y vamos a poder seguir cumpliendo con los compromisos que asumimos con la empresa cada vez que haya una certificación”.

En cuanto a la deuda de la provincia con el Municipio Bahamonde reconoció que “se ha achicado bastante en cuanto a los definitivos que a veces pasaba mucho tiempo hasta que se pagaban” por lo que “seguirnos reclamando el goteo diario porque siempre estamos un mes atrasados”.