Cierre del Taller de Fotografía de Alfio Baldovin y sus alumnos en el Centro Cultural Yaganes.

En dialogo con este medio Alfio, sostuvo que “la exposición es de sus alumnos, son todas fotos blanco y negro tamaño tipo a 3 30/40, la muestra se llama nosotros por nosotros que significa retratos de ellos por ellos mismo, que son retratos en el aula, pero la idea fue jugando un poco, vayan interpretando que es lo que es estar sentado del otro lado de la cámara y aprender a manejar a la gente que tienen frente a la cámara en caso de no robar la foto”.

El fotógrafo dijo sentirse feliz por el resultado de los trabajos y que son 17 los alumnos, como él dice, chicos porque en realidad son 13 chicos y 4 adultos, pero esos chicos son un semillero, tienen un ojo divino que podrían ser fotógrafos tranquilamente”.

Alfio rompió con el famoso mito de la buena cámara y la buena, foto, “los que piensan que una buena cámara garantiza una buena foto están totalmente equivocados, acá este año tengo gente que empezó con un celular y sacaron fotos muy buenas y otros que tienen cámaras compactas y sacado fotos de muy buena calidad, a eso sumar el ojo, lo que tiene en la cabeza, lo que tiene en el corazón”.

Para el “profe”, la cámara ayuda muchísimo, pero si no hay sensibilidad los resultados no aparecen, pero llegado el momento y haciendo retrato, el retrato callejero que es lo que yo más defiendo, espontaneo, donde no tenemos ningún equipamiento, es lo que uno lleva adentro”.

La exposición se queda en el Centro Cultural Yaganes, durante todo el verano.