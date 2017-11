7° entre los primeros 25 a nivel provincial y dentro del primer millón de portales del mundo.

Dom 05/117/17 .- No sé si es poco o mucho, no sé si les importa o no, ni tampoco como van a tomar esto, hace mucho que dejaron de importarme muchas cosas, entre ellas el poder, el dinero y todas esas estupideces efímeras, que convierten a los hombres cosas pequeñas. Estamos donde estamos porque somos como somos.

Hoy después de 17 años una encuesta nos coloca en esta posición y para mí, único responsable de www.lalicuadoratdf.com.ar es un orgullo y una enorme felicidad, que valoro mucho porque se lo que me costó, se lo que le costó a mi familia, a mis hijos, que yo hiciera lo que me gusta y poder vivir de eso, sin ningún otro “KIOSCO”, sin extorsionar a nadie, sin mentir, sin darle espacio solo a los que pagan, por no callarme nunca, por poder opinar libremente en mi medio, sin patrones, sin tener que perder la dignidad por nada, sin ceder espacios y por sobre todo respetando a los lectores, que son el fin de toda esta tarea.

Séptimo portal más leído, y usted dirá, ¿séptimo?, desde hace 17 años nunca salimos de los primeros 10 y tener más de 17 mil lectores diarios es un logro, nuestro, porque esto no lo hago solo, porque hubo gente que me ayudo y mucho para seguir, pero no quieren que los nombre, a ellos mi eterno agradecimiento.

Y están ahí después de 20 años como auspiciantes de La Licuadora porque jamás dejamos de ser lo que somos, porque no cambiamos el discurso, porque no nos entregamos a la pauta, porque no inventamos, no hablamos de lo que no sabemos, porque nos capacitamos permanentemente, porque el mensaje es serio, porque tratamos problemas de fondo y aportamos a que los fueguinos tengan una mejor calidad de vida.

Porque no nos enganchamos en modas pasajeras, porque no hacemos periodismo militante, ni nos embanderamos en cualquier grupete de revolucionarios con la plata de papá y mamá, porque hace 30 años que hacemos periodismo y cada uno de ustedes nos ve todos los días, porque no hacemos esto para quedar bien con nadie sino porque es nuestro trabajo, porque sabemos a quién lo dirigimos y somos claros en el mensaje, porque somos los únicos con una línea editorial, con columna de opinión firmada, porque tenemos nombre y apellido y no especulamos, ni esperamos el diario del lunes para ver que sacamos.

Sabemos de lo que hablamos y por eso más de una vez no pueden salir a respondernos, porque no estamos para perder tiempo, ni para hacérselos perder a ustedes. Porque lo importante no nos tapa lo urgente, porque los temas de fondo son nuestra prioridad, aquellos que afectan la vida de todos y no de un grupo.

Porque conocemos a todos y cada uno de los dirigentes políticos y gremiales desde antes que comenzaran con sus actividades, porque nuestro archivo tiene más de 6000 hs de audios y 40 mil fotos que son nuestro respaldo, porque jamás recibimos una carta documento, ni intimación, y nunca nos presionaron para decir tal o cual cosa, somos libres y eso se nota.

Somos una marca que perdura en el tiempo, no nos cambiamos el nombre para llamar la atención y vivimos del periodismo no del negocio.

Orgullosos y felices con la satisfacción de la tarea cumplida y con el doble compromiso de seguir trabajando mucho más de lo que lo veníamos haciendo.

No somos ni el nuevo, ni el viejo periodismo, somos periodismo, empezamos cuando aquí no había nadie y aunque parezca autobombo lo digo porque no somos más de lo mismo, y solos fuimos creciendo, lejos de todo lo que contamina esta profesión fantástica.

Gracias a los auspiciantes que nos han apoyado siempre, gracias a los lectores por el respeto mutuo, gracias a todos, estamos muy contentos y satisfechos por todo lo hecho hasta aquí y vamos a seguir, porque la información no ze diete y la buena información es una obligación dárselas siempre.

Millones de gracias a todos.

Armando Cabral

Propietario de www.lalicuadoratdfcom.ar

