Urtubey: “Argentina tiene una tendencia a ser monocromática y se está pintando de amarillo”

“El Gobierno está en un buen momento”, sostuvo sobre el análisis de las elecciones que se llevarán a cabo en 9 días. A su vez, consideró que “no tiene tanto dramatismo” el último número de inflación que puso de manifiesto que la meta planteada por el Banco Central no será cumplida.

“Con la inflación necesitamos un proceso de 6 años con metas para ir bajándola. Es auspiciosa la tendencia porque bajar, bajó”, afirmó el mandatario que pasó a saludar a la delegación salteña que participa de los juegos Evita, también en pleno desarrollo en la ciudad balnearia. Arribó temprano a la ciudad, previo a que el hotel Sheraton quede completamente blindado a la espera del arribo del presidente Mauricio Macri, que cerrará el encuentro después de las 17.

“No alcanza con el peronismo solo. Hay que entender que el mundo cambió y es más horizontal y menos parado en los espacios de poder. Yo quiero trabajar en una reforma del peronismo”, aseguró Urtubey indicando que para ese espacio convocaría a Sergio Massa y a Florencio Randazzo. Lo mismo sobre dirigentes que todavía están dentro del espacio de Cristina de Kirchner, pero descartó que la expresidente tenga lugar en esa construcción. “No me imagino a Cristina militando un peronismo democrático, con apoyo a la gobernabilidad. Ella es la antítesis de ese pensamiento”, lanzó Urtubey que manifestó no tener dudas acerca de que perderá las elecciones a senador en la estratégica provincia de Buenos Aires. Sin embargo, rescató que la expresidente “representa un espacio” con caudal de votos pero que “no tiene mucho futuro por estar focalizado en algunas regiones y no parece un fenómeno uniforme”. “Se la pasó desconociendo al peronismo largo tiempo y ahora trata de abrazarse al peronismo para zafar”, le reprochó, en relación a sus propias declaraciones donde Cristina negó ser kirchnerista.

Sobre la demanda por el Fondo del Conurbano que la Corte Suprema debe resolver, el gobernador salteño afirmó que el reclamo de la Provincia de Buenos Aires es justo, pero debe ser resuelto de una manera política y no judicial. “No se puede resolver el tema para una provincia y poner de cabeza 23”, apuntó, al tiempo que reveló que propuso al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne que la reforma tributaria también incluya un cambio en la centralización con la que se recaudan los impuestos a nivel provincial y hasta municipal. “La vía no es la correcta”.

“Hay inversión pública por todos lados”, reconoció Urtubey quien no fue crítico del endeudamiento externo que la administración de Cambiemos ha venido incrementando “si es para generar cuestiones de competitividad y logística”. Expectante por los términos de una reforma laboral admitió que “de las grandes reformas todavía no hay nada” que el Gobierno le haya planteado a los gobernadores.

“Técnicamente es imposible que hoy haya unidad en el peronismo. Es una cuestión abstracta porque está desarticulado y habría que pensarla para 2019. Pero para eso falta un siglo”, concluyó.