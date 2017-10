SE DECLARÓ DE INTERÉS MUNICIPAL “LA CANTATA FUEGUINA” POR SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA MERECIDO RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO AL CANTAUTOR DE WALTER BUSCEMI

Fue en el marco del 9° Festival del Río Grande Fueguino, evento organizado por el Municipio en el Mes de la Madre, que nucleó a grandes artistas de la danza y la música folclórica de nuestra ciudad en el Club San Martín.

La espectacular noche contó con Walter Buscemi como anfitrión, acompañado por grandes artistas locales, tales como la cantante Leda Soto, que inauguró la noche en su vuelta a los escenarios; el poeta Freddy Gallardo, que deleitó con su trova; Gonzalo Lemui, joven promesa del folclore; el ballet municipal ‘Soles que dejan huella’, con una interpretación excelente sobre Malvinas; Alejandro ‘Pato’ Mansilla que aportó con grandes tangos; Los Reynoso; Voces del Sur; Miguel Pereyra; entre otros artistas.

La declaración de interés se basó en la gran trayectoria no sólo de la obra sino del cantautor que la hizo posible, reconociendo en Walter Buscemi un artista popular que a través de su prosa logró imponerse como el más grande difusor de la cultura fueguina, y hallando en “La Cantata Fueguina” la voz que esboza mejor que nadie las vivencias de nuestro pueblo, rescatando su historia y sus paisajes, convirtiéndose en emblema de nuestro acervo cultural.

En este gran momento, Walter Buscemi expresó que “para mí la Cantata es un gran orgullo, siempre cuento que una de las emociones más grandes que me ha tocado vivir es cuando vi por primera vez a unos chicos de la primaria cantando ‘El Fueguino’, y que después se haga himno popular de casi toda la provincia, en Río Grande se lo canta mucho, en Ushuaia también, en Tolhuin, uno nunca espera que los temas vayan tan lejos, y que la obra en sí ande por el mundo para mí es una gran alegría”.

“El reconocimiento de mi gente es lo más importante, algunos dicen que no se es profeta en su tierra, yo no puedo decir lo mismo, mi pueblo me ha dado mucho, si tu gente canta tus canciones y se siente identificado con eso es porque vos perteneces a ellos, y a mí lo que más me interesa es ser parte de mi pueblo, eso es lo más grande que puedo lograr”, concluyó el cantautor.

La entrega formal del decreto de reconocimiento estuvo a cargo de la secretaria de Modernización e Innovación, Laura Rojo; y el subsecretario de Participación Ciudadana, Federico Greve, en representación del intendente Gustavo Melella.