Reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano Concejales y funcionarios municipales trabajaron sobre distintos pedidos de excepción realizados por vecinos

Río Grande.- Este martes se llevó a cabo la reunión de comisión de Planeamiento Urbano que preside la concejal Miriam Mora en la que se trataron distintos pedidos de excepción solicitados por particulares y vecinos de la ciudad.

La reunión que se llevó a cabo en la sala de Comisiones contó además con la presencia de los concejales Verónica González, Paulino Rossi, y Raúl von der Thusen, como así también con el Presidente del Colegio de Arquitectos Jorge Pesarini, y funcionarios del Municipio.

Tras el encuentro la concejal Mora señaló que “en este caso la urbanización de la Ribera que se encuentra a mano derecha bajando el puente Mosconi, los vecinos se encuentran solicitando una excepción de una ordenanza en la cual la medida de la calle debería ser de 7,50 metros, y la excepción que solicitan los vecinos es poder hacerla de 5 metros, es un pedido importante que necesita un tratamiento urgente porque es exclusivamente para que puedan pasar las cañerías del gasoducto para que todos los vecinos tengan este servicio, como lo es el gas, como así también todos los demás servicios”.

Asimismo indicó que lo “seguiremos discutiendo en comisión, nos encontramos con que son tres lotes los que necesitan esta excepción, lo vamos a analizar, teniendo en cuenta que la calle que hoy todos conocemos que es por la que se circula se encuentran dentro de un terreno privado, y si el día de mañana los dueños de estas tierras deciden cerrar esta calle, debería utilizarse esta nueva calle que están pidiendo los vecinos, donde están cediendo parte de sus terrenos para poder hacer una apertura de calle, de forma de tener todos los servicios, entonces nos vamos a encontrar con una situación en la que vamos a tener una calle de 5 metros en la que hay un transporte bastante pesado y grande que circula por ese lugar y puede traer inconvenientes en un futuro, por lo cual lo vamos a seguir analizando en comisión”.

Ante el gran pedido de excepciones que se realizan en el Concejo Deliberante, la concejal Mora imprimió que “el proyecto de ordenanza del concejal Von der Thusen respecto de la responsabilidad de las inmobiliarias de cuando alquilan locales les adviertan a sus inquilinos que les está permitido y autorizado realizar en ese lugar, y que no, es decir si es para una rotisería, una agencia de vehículos, una peluquería, o una panadería, entonces la verdad que se avanzó muchísimo en este sentido, y es muy importante porque nos encontramos con muchos vecinos que necesitan mudarse, alquilan los locales, y se encuentran con que no se les da el permiso para poder habilitarlos en ese lugar porque ese no es un corredor principal, porque es un corredor secundario, y porque no es la zona, con lo cual la mayoría de los pedidos de excepciones vienen por locales comerciales que necesitan una excepción para poder funcionar”.

En tal sentido la edil indicó que “nosotros entendemos y no queremos trabajar con mezquindad, trabajamos con seriedad, vemos que las personas son una fuente laboral, y no podemos rechazarlos, pero a partir del momento que se apruebe la ordenanza del concejal Von der Thsuen vamos a poder estar más ordenandos, y los mismos comerciantes que alquilen los locales, las inmobiliarias les deberán dar la información que corresponde, porque después si no tiene que venir al Concejo Deliberante a pedir las excepciones”.

Asimismo Mora puntualizó que “las urbanizaciones cuando salen lo hacen con sus corredores principales, los corredores secundarios, que serían los barriales, pero también nos encontramos con comercios de una gran envergadura que se encuentran solicitando una excepción porque el lugar no es apto, por eso solicitamos a todas aquellas personas que alquilan espacios que se informen antes, y no una vez que ya pagaron todas las refacciones se encuentren con que no pueden funcionar como local comercial”.

La edil remarcó que los “códigos de edificación y planeamiento ya se encuentran escritos, y con los pedidos de excepción que se realizan es como ir violándolos todo el tiempo, entendemos la situación, pero también tenemos que ir ordenándolos, y es difícil ordenarlos si estamos recibiendo cuatro o cinco pedidos de excepciones por semana en este Concejo Deliberante por diferentes comercios de la ciudad”.