“QUIENES MÁS SE OPUSIERON A LA EMERGENCIA VIAL HOY NO ESTUVIERON PRESENTES PARA CONOCER LOS AVANCES LOGRADOS”

En este sentido, la funcionaria recordó que “hubo gente que declaró que la emergencia vial no era necesaria, que no se iban a agilizar plazos, que no se iban a ejecutar las obras en tiempo y que puso en duda el trabajo del Municipio. Lamentablemente, quienes más se opusieron a la emergencia vial hoy no estuvieron presentes para conocer los avances concretos logrados con esta herramienta legislativa”.

En relación al estado de las obras que incluyen pavimentación e infraestructura en varios sectores de la ciudad, Castillo destacó que “hemos podido compartir lo que venimos desarrollando como la compra de motoniveladora, retroexcavadora y camión doble puente que ya están en la calle al servicio del mantenimiento vial”.

“Hemos contratado además maquinaria y comprado el material necesario para la compactación del suelo de las calles enripiadas de varias zonas como el Barrio CGT, en las Chacras de la Margen Sur y en el Barrio Batalla de Georgias completando las previsiones para el invierno venidero”, detalló.

Asimismo, agregó que “ya han sido licitadas y adjudicadas obras de pavimentación de calles como Mirko Milosevich, Karukinka, Tolhuin, Los Sauces, Chaur en su doble mano, la continuidad de Kaikén en Chacra XI, la vuelta por el Barrio UOM Circunvalación y otras líneas de trabajo, todas en paralelo y al mismo tiempo para acelerar los plazos”.

“También se abrieron los sobres de licitación correspondientes a obras de infraestructuras y redes pluviales en el Barrio Batalla de Georgias, a las que se suman los bypass de cruce por debajo de la Ruta Nacional N° 3 para favorecer el escurrimiento en la zona del Cristo, del CEMEP y a la altura del Parque Industrial”, enumeró.

Finalmente, Castillo resaltó que “todo esto tiene que ver con la ejecución real de lo que había planteado el Intendente Melella cuando se originó la necesidad de emergencia vial, ordenanza que permitió el incremento de fondos públicos afectados específicamente a estas obras que hoy son una realidad y que dan respuesta a las necesidades de los vecinos”.