Obama: “Agradezco los esfuerzos de Macri por reconectar a la Argentina con el mundo”

CORDOBA.- Barack Obama , ex presidente de los Estados Unidos y Nobel de la Paz, se mostró divertido y contento de estar en esta ciudad para cerrar el Congreso de Economía Verde que organizó la Advanced Leadership Foundation con el gobierno provincial. Agradeció y reconoció el “liderazgo” del gobernador Juan Schiaretti “en la provincia y el país” y destacó… Leer más »

CORDOBA.- Barack Obama , ex presidente de los Estados Unidos y Nobel de la Paz, se mostró divertido y contento de estar en esta ciudad para cerrar el Congreso de Economía Verde que organizó la Advanced Leadership Foundation con el gobierno provincial. Agradeció y reconoció el “liderazgo” del gobernador Juan Schiaretti “en la provincia y el país” y destacó los esfuerzos del presidente Mauricio Macri “por reconectar a la Argentina con el mundo”.

Después de recordar su visita de hace un año al país -repasó sus recorridos por la Catedral, el Parque de la Memoria, su baile de tango (“no muy bien”) y el comer carne- afirmó que es importante el liderazgo de Macri en la región, “porque hay problemas que se deben solucionar entre varios países”.

Obama llegó a las 14:45 a esta ciudad -en medio de un fuerte operativo de seguridad– para cerrar el congreso. “Sabemos qué tenemos que hacer para prevenir daños irreparables, dejar nuestra contaminación, atacar las amenazas globales; no podemos condenar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos” a un mundo peor.

Obama: “Estoy impresionado con el trabajo que se está haciendo en Argentina”

“Somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático pero también la última que puede revertir sus efectos”, planteó. Repasó su compromiso con el tema, tanto como presidente de la mayor economía mundial, como “padre de dos hijas que espera que pronto lo hagan abuelo”.

Aseguró que pese al “cambio de políticas” de la nueva administración -no nombró aDonald Trump – Estados Unidos cumplirá los objetivos y las modificaciones en la materia que se instrumentaron.

Obama en la Argentina: imágenes de el despliegue de policía y servicio secreto para recibir al ex pr

En ese sentido, señaló: “No hay contradicciones entre crecimiento económico y un buen medio ambiente. En Estados Unidos hemos creado 3 millones de empleos ligados con la energía limpia; la lucha contra el cambio climático no será una victoria ahora mismo, sino que llevará décadas de trabajo”.

A la hora de responder preguntas, rescató la movilización de la gente para lograr cambios: “Creo fuertemente en el poder de la gente”. En esa línea admitió que en relación al cambio climático no es simple, pero que ya hay “mucha gente que ve” los resultados como en Centroamérica, donde hay migraciones por la sequía.

“Eso fue disruptivo para la economía en una región que ya era pobre”, agregó; también mencionó el daño que provoca en Miami la suba del nivel de los mares. “Hay mucho impacto en la vida de todas las personas del mundo”, repitió.

Recalcó la importancia de la comunidad de los empresarios que se da cuenta de que reducir las emisiones de carbono les da más rentabilidad: “Wal Mart o Google medirán rendimiento de sus gerentes por esas conductas. General Motors y Ford anunciaron que analizan sólo producir autos eléctricos”.

Obama tomó el ejemplo de la expansión de la energía solar en Estados Unidos por la reducción de costos que derivó en 3000 nuevos empleos y en generación de nuevas oportunidades de negocios.

Acuerdo de París

Obama en la Argentina: cómo es el despliegue de policía y servicio secreto para recibir al ex presid

Por otra parte, Obama admitió que fue complejo convencer a un país como India de que sea parte del proceso de reducción de la contaminación, de la suscripción del acuerdo de París . “Fue difícil hacerlo -no porque el país no crea en los indicadores del cambio climáticos o en que afecta a sus habitantes-. Es difícil porque hay millones de personas que no tienen ni luz eléctrica; que necesitan comida”.

Contó que decidió atraer a empresarios de Estados Unidos que trabajen en India en la expansión de redes solares y a los dos años y medio, la generación de esa energía excedió las metas fijadas.

Insistió en que “no ayuda” que la gestión Trump no adhiera al acuerdo de París. “Hubiera preferido que sigan dentro del acuerdo o sigan trabajando, pero la adaptación de la comunidad empresarial ayuda. Ya hemos reducido las emisiones y vamos a cumplir las metas más allá de que el gobierno actual no haga nada”.

“Hemos iniciado el viaje; tenemos más de 300 ciudades y estados que -más allá de que el gobierno federal no firme- seguirán trabajando en los objetivos”.

La llegada

Así se retiraba Barack Obama de la Cumbre de Economía Verde

Obama, Nobel de la Paz en 2009, fue recibido en el lugar donde se realiza el encuentro por el gobernador, Juan Schiaretti , y el intendente, Ramón Mestre, quienes junto a otras autoridades estuvieron reunidos con el ex mandatario norteamericano por un lapso de 15 minutos.

Los 4,5 kilómetros que separan la estación aérea del hotel donde se lleva adelante el evento, fueron recorridos en camioneta por Obama, junto a unos 12 vehículos de seguridad e integrantes de la comitiva, en contramano por la avenida La Voz del Interior, mientras en esa arteria el tránsito permanece cerrada.

Tanto el salón donde disertará como en las zonas aledañas, estarán cortadas las líneas telefónicas y conexiones de Internet, según lo explicado desde la organización del evento.

Obama será el último disertante de las dos jornadas, llevando adelante la “Conferencia Magistral”, para luego viajar a Buenos Aires, donde pasará la noche.