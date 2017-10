Murió el periodista Edgardo Antoñana

El periodista Edgardo Antoñana, conductor de los noticieros del fin de semana de TN, junto a Dominique Metzger, falleció este lunes por la noche en la localidad de Pinamar.

La triste noticia había empezado a correr por las redacciones, pero TN y Todo Noticias (El Trece) esperaron el permiso de la familia de Antoñana para confirmarlo. Pasada la medianoche, ambas señales, al mismo tiempo, anunciaron su fallecimiento.

“Por pedido de la familia no lo estábamos contando. Estamos todos conmovidos. Fue la familia la que pidió que no se difundiera la noticia. Murió como consecuencia de un aneurisma. Trabajó hasta ayer y se fue a Pinamar. Se descompensó, y fue internado“, explicaron desde el noticiero.

En una entrevista con TN Show, fue calificado como “apasionado, sensible, solidario…y también, es cierto, algo irascible”.

Antoñana nació en una pequeña ciudad de Neuquén, llamada Plaza Huincul. Estudió locución en Capital y se mudó a Europa durante la dictadura, donde trabajó para la BBC de Londres. También fue periodista de la revista GENTE, canal 9, canal 7 y ATC.

Además, el conductor fue productor periodístico de Susana Giménez. Según él mismo contó, vivó esa tarea “con cierto sufrimiento”. “Era un trabajo vinculado al mundo del espectáculo, al que no pertenezco. No me sentía enriquecido profesionalmente, sentía cierta postergación”, le había confesado a ese sitio.

Sus intensos debates eran una de sus marcas registradas. No había fin de semana donde sus “enojos” no fueran comentados. Edgardo aseguraba que sus enojos en TV tenían que ver con su enojo y su compromiso con los temas que le preocupaban como “la injusticia, la mentira, los ventajeros, los saqueadores de la política, el maltrato a los animales y el abandono de la educación”.

Antoñana también era rescatista de perros y mantenía un refugio en su casa de la Costa Atlánica donde alberga a varios animales abandonados, con la ayuda de algunos canjes y su propia voluntad.

Conocida la triste noticia, la red se llenó de mensajes recordando al periodista “gruñón” más querido. Florencia Etcheves, Ángel de Brito, Pablo “Chato” Prada, Anita Martínez, Marcelo Tinelli, Lucas Bertero, Nancy Pazos, Pablo Layús, Luis Ventura, Jorge Rial, Damián Rojo, María Julia Oliván, Santiago del Moro, María Laura Santillán, Federico Bal, Guillermo Lobo, C5N, Radio Mitre y Dario Turovelzky, cabeza de Telefe, entre muchos, despidieron a Antoñana.

Que descanses en paz, querido Edgardo. El fin de semana ya no será igual.