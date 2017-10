Gustavo Melella: “Felices porque fue el triunfo de la militancia”.

Dom 22/10/17 .- Un exultante intendente de Rio Grande, en diálogo con La Licuadora, dijo sentirse “feliz por este triunfo de la militancia, militamos con el corazón, con la esperanza y la convicción, no teníamos ni la estructura, ni el poder ni el dinero de ellos y si lo hubiéramos tenido no lo íbamos a usar y sin embargo contra las dos estructuras del gobierno provincial y nacional, fue un triunfo histórico”.

“Hay que ganar con el corazón y con la militancia de nuestra gente, así que felices” , continuo, y en referencia a la relación con el gobierno a partir de ahora, expresó que “tanto Martin Pérez, como Carolina Yutrovik toda nuestra lista, la gestión siempre hablamos de dialogo, antes de las elecciones, hoy y mañana. La relación tiene que ser la mejor, muchas veces no dependió de nosotros sino de ellos somos gente de paz, tuvimos que bancar muchísimas cosas, fue quizás la campaña más dura a diputados, nunca vista en mi vida, pero bueno acá está el resultado que es el triunfo”.

Finalmente Melella dijo que la gente reconoció el trabajo de Martin Pérez en la Cámara de Diputados, un diputado que no cambio su discurso nunca, que fue un diputado que a defendió, que no hizo silencio, cuando hubo que defender la causa Malvinas lucho, cuando hubo que defender a Tierra del Fuego no se cayó ni negocio por nada, y por supuesto reconoció la Gestión de Walter Vuoto en Ushuaia tan criticado por los medios oficiales injustamente, alguien que le pone ganas y la gente en Rio Grande nos acompaña y tenemos que agradecer porque reconoció la nueva política que se viene y le dijo chau a la vieja política y lo tienen que entender”.