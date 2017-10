Grieta entre organismos de derechos humanos y la izquierda por la marcha

Los organismos que agrupa Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (Emjv) convocaran a marchar este miércoles a las 18 a Plaza de Mayo para reclamar justicia por Santiago Maldonado, tras el hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut. Organizaciones de derechos humanos se desligaron de la movilización y pidieron respetar a la familia del artesano desaparecido el 1 de agosto.

Adolfo Pérez Esquivel, titular del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), afirmó: “No tenemos noticia; esperemos reunirnos y ver qué motivos tiene la marcha“. “Me parece que en este momento tenemos que esperar los resultados y ver lo que dice la familia (Maldonado) sobre esto”, reflexionó sobre la convocatoria en diálogo con radio El Mundo.

“Hay muchas cosas que no están claras. Ya hubo muchos rastrillajes en el río y no habían encontrado nada. Ahora aparece este cuerpo, no se sabe si es plantado o qué. Esto es muy conmocionante para la familia y para todos”, consideró el Nobel de la Paz: y agregó: “No hay que especular con esto porque se trata de una vida y hay que tener respeto”.

En la misma línea, Taty Almeyda, referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo: “Les quiero decir, de parte de todos los organismos de derechos humanos que no somos nosotros los que estamos convocando para hacer una marcha esta tarde”. “Respetamos la decisión de la familia”, afirmó en diálogo con AM 750.

“No somos ni las Madres, ni las Abuelas, ni los familiares, no somos los tres organismos porque la familia está pidiendo mucha cautela y no podemos salir hasta que ellos no quieran hacerlo”, agregó la dirigente en declaraciones a Radio Télam.

Las Abuelas de Plaza de Mayo también negaron su convocatoria a la movilización: “Ecompañamos a la familia de Santiago Maldonado en este momento de tanto dolor y pedimos cautela con el tratamiento de la información. Además, aclaramos que nuestro espacio no convoca a una marcha esta tarde”, escribieron en su sitio web.

Si bien todavía aún no se confirmó si el cadáver en cuestión pertenece al joven de 28 años desaparecido desde el 1 de agosto, los partidos de izquierda se sumaron a la marcha convocada por el Emjv para esta tarde en Plaza de Mayo.

Según se informó en un comunicado de prensa estarán presentes los dirigentes Nestor Pitrola, Marcelo Ramal, Gabriel Solano y Vanina Biasi. Ramal, dirigente nacional del Partido Obrero y candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “el encubrimiento alteró la investigación”.

En tanto, Nestor Pitrola, sostuvo que “el Gobierno tiene que dar explicaciones” ya que “fue un encubridor de la Gendarmería”.