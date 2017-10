Empresarios y ex funcionarios de la República Checa recorrieron las instalaciones de Tecnomyl

Por Armando Cabral

Juev 26/10/17 .- El ministro de Industria, Ramiro Caballero, el secretario de Energía e Hidrocarburos, Omar Nogar, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Cecilia Fiocchi, recibieron este jueves a la comitiva de la República Checa integrada por el ex Primer Ministro Jan Fischer; el CEO de las empresas energéticas GNCH y Céská Plynárenska SA, Ladislav Drab; el embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Checa en Argentina, Karel Beran; el ex ministro de Infraestructura, Milos Hala; el director de GNCH Ltd. sucursal Argentina y cónsul H. de la República Checa en Córdoba, Santa Fe y Corrientes, Daniel Villalón; y el Cónsul H. de la República Checa en Paraguay, Alexis Mozarovski.