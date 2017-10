Elecciones 2017: “Mi expectativa es que la participación sea numerosa” dijo Bertone

“Mi expectativa es que la participación sea muy numerosa, que venga mucha gente a votar -dijo Bertone a la prensa tras sufragar-. Los invito a todos a hacer uso de esta posibilidad que tenemos para elegir a nuestros representantes en el Congreso de la Nación”.

La Gobernadora, quien saludó a las autoridades de todas las mesas de la escuela donde le tocó votar, se esperanzó además en que el electorado “se exprese positivamente, que la gente elija a alguien” y evaluó que la participación “le hace bien a la democracia”.

Luego de votar, la Mandataria se acercó al Colegio Polivalente de Arte, donde emitió su sufragio el ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, candidato del frente Tierra de Unión, para luego trasladarse a la ciudad de Río Grande, donde aguardará los resultados de la elección, según anticipó. “Vamos a esperar los resultados con muchísima cautela, con mucha responsabilidad”.

“Hoy no me toca estar en una boleta, pero me encanta militar, participar de la vida política y en esta instancia hemos trabajado mucho” aseguró.

Consultada sobre si la elección viene desarrollándose con normalidad, dijo que solamente se advirtió un problema en una mesa de Río Grande donde “nos quitaron las boletas y desparramaron las de otras fuerzas políticas. El resto se desarrolla con total normalidad y estoy esperanzada en que esto va a continuar así” concluyó.