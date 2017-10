Duré: “Nuestra lealtad es con los vecinos, no con Macri”

Mierc 18/10/18 .- La concejal Eugenia Duré (FPV) salió al cruce de lo expresado por la Gobernadora de la provincia en el acto por el “Día de la Lealtad” en Río Grande en el que se refirió a la lealtad de los concejales justicialistas. “Nos quiere tratar de desleales por no alinearnos a las políticas de ajuste de Macri que tan mal nos hicieron a los fueguinos”.

“Nuestra lealtad es con los vecinos, no con Macri y eso lo demostramos estando al lado de los fueguinos y sobre todo, en no haber dejado nuestras convicciones en la puerta de ningún despacho como aprendimos con Néstor Kirchner”.

“No se trata de Macri si o Macri no, sino como peronistas de no perder la sensibilidad con el pueblo” y siguió “por eso no acompañamos el endeudamiento, la precarización laboral, ni la desigualdad y los tarifazos que generó y va a seguir profundizando la alianza Cambiemos”, puntualizó.

“La lealtad peronista se mide en acciones concretas, en defender a los trabajadores y no defender ciegamente un proyecto político que dejó a nuestra provincia primera en términos de pérdida de empleo formal”, analizó la edil del Frente para la Victoria.

“Los peronistas nos hacemos dentro de las unidades básicas, en la calle con la gente, al lado de los trabajadores y los que más necesitan, nos van a encontrar siempre de ese lado, nunca de políticas políticas neoliberales”.