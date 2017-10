Cruce y Vuelta del Paso Garibaldi

Edad mínima para participar: 16 años al 31/12/2017 (nacidos hasta 2001)

…

************************** **************************

Concentración Vuelta: 8:30/8:55, en La Herradura



Largada Vuelta (13,30 km.) 9:00, desde La Herradura (en dirección a Río Grande), km. 10,76 del Cruce



Circuito Vuelta: La Herradura – Ruta 3 – Ingreso a Hostería Petrel – Paso Garibaldi – Mirador – Ruta 3 – La Herradura



Edad mínima para participar: 16 años al 31/12/2017 (nacidos hasta 2001)



************************** ************************** *









Inscripción:



a) por Facebook (Daniel Antonio Menéndez, por mensaje privado); b) por celular, al (54) (2964) 15515886; c) por correo electrónico, a elacay@yahoo.com.ar



Indicar: 1) nombre y apellido; 2) documento de identidad; 3) fecha de nacimiento; 4) entidad a la que pertenecen



Además deberán presentar una copia del certificado de aptitud para la práctica de deportes, con vigencia a la fecha de la competencia (se exceptúa a quienes lo hayan presentado en las pruebas de la AAFM y/o de ARADAV)



Valores:



* Cruce

$ 350, para quienes se inscribar por algunos de los medio indicados hasta las 23:59:59 del viernes 27 de octubre de 2017; $ 450, para quienes se anoten el sábado 28 o el domingo 29 de octubre de 2017



* Vuelta

$ 300, para quienes se inscribar por algunos de los medio indicados hasta las 23:59:59 del viernes 27 de octubre de 2017; $ 400, para quienes se anoten el sábado 28 o el domingo 29 de octubre de 2017



Categorías (para el Cruce y la Vuelta)



* Varones



Juveniles (98/01)

Mayores A (88/97)

Mayores B (78/87)

Veteranos A (73/77)

Veteranos B (68/72)

Veteranos C (63/67)

Veteranos D (58/62)

Veteranos E (53/57)

Veteranos F (48/52)

Veteranos G (47/anteriores)



* Mujeres

Juveniles (98/01)

Mayores A (88/97)

Mayores B (78/87)

Damas A (68/77)

Damas B (58/67)

Damas C (57/anteriores)





* Premiación Cruce (23,91 km.)



Medallas AAFM para todos los participantes



Trofeos para los tres primeros de cada categoría



Trofeos para los tres primeros de la general masculina y femenina



Diploma



Copa Challeger (entrega simbólica)



Para la entrega de la Copa Challenger, se tendrá en cuenta a los anteriores ganadores de la Vuelta (2009 a 2016). A partir de este año (2017), no habrá Copa Challenger para los ganadores de la Vuelta.





* Premiación Vuelta (13,30 km.)



Medallas AAFM para todos los participantes



Trofeos para los tres primeros de la general masculina y femenina



Diploma



* Bolsa de recuperación



* En ambas pruebas se entregará una bolsa de recuperación, consistente en 2 frutas, una barra de cereal y 1 bebida isotónica



* Hidratación



Cruce (4)

Puesto 1: km. 5

Puesto 2: km. 10,76 (Herradura)

Puesto 3: km. 15 (Ingreso Hostería Petrel)

Puesto 4: km. 21,5 (Mirador)



Vuelta (2)

Puesto 1: km. 4,24 (Ingreso Hostería Petrel)

Puesto 2: km. 10,85 (Mirador)

Daniel Menéndez / Diario El Sureño / Agrupación Atlética Fin del Mundo / Río Grande / Tierra del Fuego www.surenio.com.ar (02964) 15515886/421890 (personal) 431615/433039 (trabajo)