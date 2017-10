Cristina Kirchner: “Encabezo la lista negra del Presidente, la de los que tendrían que desaparecer”

Mart 10/10/17 .- Por primera vez en muchos años, la ex presidenta Cristia Kirchner ofreció una conferencia de prensa. Fue en la sede del Instituto Patria, donde criticó en duros términos al gobierno de Mauricio Macri, denunció que es objeto de una “persecución judicial” y dijo que está convencida de que integra una lista negra que se encuentra en poder del actual Jefe de Estado.

“El Presidente tiene una lista negra y yo la debo encabezar. No me queda más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer de la Argentina para que el país no tuviera problemas”, disparó la candidata a senadora nacional.

En varios pasajes de la conferencia, la ex mandataria indicó ser objeto de una “persecución política y judicial” y se refirió al llamado a indagatoria por parte del juez federal Claudio Bonadio por la denuncia que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman por el atentado en la AMIA: “Una vez que pasen las elecciones vamos a hacer una presentación ante las Naciones Unidas, porque se trata de un hecho no judiciable. Un acuerdo entre dos países es un acto hecho en el marco de la ONU”, afirmó en relación al memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán que se suscribió durante su gestión.

“Hacemos responsable al presidente, Mauricio Macri, por un uso partidario obsceno, donde el Poder Judicial actúa como fuerza de tarea del Poder Ejecutivo. Lo hacemos responsable de jugar sucio, de vulnerar los derechos de millones de personas; de permitir que el juez más desprestigiado de la Argentina manipule el proceso electoral, generando un clima de persecución”, amplió.

También advirtió sobre el deterioro de las garantías electorales, algo que desde Unidad Ciudadana señalan de forma reiterada, para alertar sobre la posible manipulación en el resultado de las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre. “(En las PASO) Ya festejaron una victoria que no fue…“, recordó para fundamentar su postura.

“Hay una concentración de poder inédita y peligrosa“.

“Hay un ataque sistemático a las organizaciones sociales y sindicales en la búsqueda de uan criminalización. No estamos hablando de personajes nefastos, sino de gremios como Canillitas, que fue intervenido y que finalmente se restituyó. Eso va generando temor“.

“Hay deterioro de la seguridad ciudadana, simbolizada en el caso de Santiago Maldonado“.

“Yo podía haber sido legisladora en diciembre (en relación a las elecciones de 2015). Si hubiera querido tener fueros ya lo hubiera hecho“.

“Fui senadora, la única en la historia que expulsaron del bloque del entonces oficialismo. No creo que la soledad impida ejercer las representaciones“.

“No hubo manejo político de nuestro gobierno porque, si yo hubiera querido mandar a la Luna, como hace el Presidente (en relación a una supuesta lista negra que elaboró Mauricio Macri), hubiera mandado a Bonadio a la Luna. Al contrario“.

“(Sobre la tragedia ferroviaria de Once) Las responsabilidades penales, civiles y administrativas serán determinadas por la Justicia“.