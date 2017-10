7ma. Vuelta “45to. Aniversario de Tolhuin”



Día de realización: domingo 15 de octubre de 2017



Organización y fiscalización: Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM)



Auspicio: Dirección de Deportes – Municipio de Tolhuin



Distancias

Prueba de fondo: 13,3 kilómetros

Prueba complementaria: 3,5 kilómetros

Pruebas de velocidad: ver cronograma …



Valores de la inscripciones

Prueba de fondo: $ 100

Prueba complementaria: $ 50

Pruebas de velocidad: gratis



Inscripciones

Desde el lunes 9 de octubre de 2017, por este medio, facebook Daniel Antonio Menéndez (mensaje privado); al correo electrónico elacay@yahoo.com.ar; o en el celular (02964) 15515886, indicando



1) Nombre y apellido

2) Fecha de nacimiento

3) DNI

4) Distancia a correr

5) Entidad a la que representa

6) Certificado de aptitud para la práctica de deportes (se solicitará el día de la prueba, únicamente para la prueba de fondo). Los que no lo entreguen deberán firmar un relevo de responsabilidad.



El día de la prueba se anotará a partir de las 10:30, en el Polideportizo Ezequiel Rivero.



Cronograma

Hora Categoría Distancia Largada

11:10 Araucanía (98/02) F 100 metros Polideportivo

11:10 Araucanía (98/02) M 100 metros Polideportivo

11:15 U16 (02/03) F 80 metros Polideportivo

11:15 U16 (02/03) M 80 metros Polideportivo

11:20 U14 (04/05) F 60 metros Polideportivo

11:20 U14 (04/05) M 60 metros Polideportivo

11:25 U12 (06/07) F 50 metros Polideportivo

11:25 U12 (06/07) M 50 metros Polideportivo

11:30 U10 (08/09) F 40 metros Polideportivo

11:30 U10 (08/09) M 40 metros Polideportivo

11:35 U8 (10/11) F 30 metros Polideportivo

11:35 U8 (10/11) M 30 metros Polideportivo

11:45 Desde U18 (01/ant.) 13,3 km. Polideportivo

12:15 Desde U14 (05/ant.) 3,5 km. Hain del Lago





Categorías – Prueba de fondo



Varones (10)

Menores/Juveniles 1998/2001

Mayores A 1988/1997

Mayores B 1978/1987

Veteranos A 1973/1977

Veteranos B 1968/1972

Veteranos C 1963/1967

Veteranos D 1958/1962

Veteranos E 1953/1957

Veteranos F 1948/1952

Veteranos G 1947/ant.



Mujeres (6):

Menores/Juveniles 1998/2001

Mayores A 1988/1997

Mayores B 1978/1987

Damas A 1968/1977

Damas B 1958/1967

Damas C 1957/ant.



Categorías – Prueba complementaria



Varones (1)

Nacidos hasta 2005 (mínimo: 12 años al 31/12/2017)



Mujeres (1)

Nacidas hasta 2005 (mínimo: 12 años al 31/12/2017)

Daniel Menéndez / Diario El Sureño / Agrupación Atlética Fin del Mundo / Río Grande / Tierra del Fuego www.surenio.com.ar (02964) 15515886/421890 (personal) 431615/433039 (trabajo)