A 6 días de las elecciones, polarización, promesas y poco que decir.

Todas las encuestas adelantan un triunfo del oficialismo por 3 o 4 puntos sobre sus principales adversarios y según dice Rosendo Fraga, las PASO siempre fueron un test de las generales y esto se dio en 2 de 3 elecciones que ya se llevaron a cabo.

Es decir si los pronósticos no varían CAMBIEMOS, obtendría un triunfo que, dicho a esta altura de los acontecimientos, hasta podría sonar a futurista, pero lo cierto es que a pesar de los fanatismo, las campañas engañosas y promesas incumplibles por parte de varios candidatos, muchos sectores notan una mejoría, las obras están en marcha y en particular Tierra del Fuego ha sido una de las provincias más beneficiadas por el gobierno nacional en cuanto a fondos para obra pública y hasta un adelanto de 300 millones de pesos que se firmó hace pocos días, que sumados a los 1200 millones para Ushuaia hacen un numero nada despreciable si lo comparamos con el resto de las provincias.

En cuanto a los candidatos locales, salvo una excepción, el resto no ha podido, no ha querido o no ha sabido explicar a qué va al congreso de la nación, los temas fundamentales para la provincia, no para los barrios, no se debatieron en profundidad nunca, así es como vamos de la ultra oposición, que solo habla de parar un posible ajuste pos elección a todo se puede juntos, pero en el medio quedan los temas de los que nadie habla y que es lo que más me preocupa.

No es la primera vez que voy a decir esto, pero ni la extensión de la Ley 19640, ni la coparticipación federal de impuestos y menos aún la reforma tributaria se les explicó a los ciudadanos fueguinos y cuanto pueden impactar en su vida diaria estas tres leyes que ya están para ser tratadas en el Congreso Nacional en el 2018. De estas tres leyes depende por ejemplo que la provincia reciba menos ingresos o no por coparticipación.

Reforma Tributaria.

También dependen los ingresos si hay una reforma tributaria o fiscal que puede redundar en más impuestos o menos, en cualquiera de los casos si aumenta impacta en el bolsillo y si disminuyen también porque los sueldos de la administración pública dependen de esos ingresos, o sea la coparticipación federal de impuestos. Las provincias se verían obligadas a endeudarse o congelar salarios, más de lo que ya están.

Ley 19640

El caballito de batallas de todos, pero explicado por muy pocos, es imperiosa la extensión de la Ley de Promoción Económica, esto también lo explicamos un millón de veces, si no hay seguridad jurídica no habrá inversiones, se necesita un plan a largo plazo al menos hasta 2050 para que se instalen mas procesos productivos, se genere empleo genuino y se termine con la precarización laboral, esto tampoco se dijo y menos aún se habló del subregimen y todos los beneficios que tenemos quienes vivimos aquí al amparo de esta bendita ley y que va mucho más allá de la industria electrónica, es más cuando se habla de la ley se lo hace desde un punto de vista meramente economicista y ni se les ocurre pensar en la cuestión geopolítica, no se tocó en toda la campaña el tema en profundidad, solo se mencionaba de manera declamativa la soberanía de Malvinas, pero ni se mencionó el potencial económico de las mismas, la zona de exclusión y porque son geopolíticamente estratégicas.

En síntesis, a la hora de aclarar nadie lo hizo, cada uno sabe lo que tienen que votar y no es mi tarea dar consejos, solo puedo señalar lo que veo y me deja sabor a muy poco porque de los tres puntos centrales para el sostenimiento de la provincia a futuro solo se los menciono muy livianamente, cuando sin ellos la realidad es que no hay futuro que analizar.

Armando Cabral