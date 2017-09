Von der Thusen propone bonificaciones impositivas para quienes no tengan infracciones de tránsito

La reunión estuvo presidida por el Concejal Raúl von der Thusen y participaron además los concejales Alejandro Nogar; Paulino Rossi; Verónica González; Laura Colazo y Miriam Laly Mora.

Concluida la misma, von der Thusen explicó que se analizaron “algunos proyectos de Comisión que hemos ingresado desde el Bloque” entre los que mencionó “la comercialización del tiempo para el servicio de estacionamiento medido o las tarjetas SUBE” dado que “hemos recibido quejas de algunos usuarios” por lo que “estamos promoviendo que se prohíba el cobro adicional o la obligación de compra de algún otro producto que se ven da en esos comercios a cambio de cargar la SUBE o la venta de tiempo para el Estacionamiento”.

Por lo que se busca “poner fin a esta práctica que algunos comercios, no todos, están haciendo para vender otros productos a cambio de un servicio”, pero además para “generar más incentivo” a los comercios von der Thusen anunció que va a promover otra propuesta para “subir en un 15 o 1,5% la comisión a los comercios que hoy comercializan el estacionamiento medido porque hoy cobran un 5% y no es mucho”.

Además señaló que se analizó otra propuesta, de su autoría, para beneficiar a las personas que durante el último año no han cometido una infracción de tránsito durante el último año” dado que en la actualidad “existe una bonificación para todas aquellas personas que quieran pagar sus impuestos por adelantado y si no son infractores tienen un 5% de descuento en el pago de impuestos municipales”. Por lo cual estoy planteando ahora que se aumente ese 5% a un 10% para que el beneficio sea mayor y además también puedan ser beneficiarios quienes tienen carnet de conducir pero no tienen vehículo propio”. Por lo tanto si logro el acompañamiento de ms pares estas modificaciones se van a poder instrumentar el próximo año.

Sobre estas bonificaciones para contribuyentes von der Thusen consideró que “está faltando información por parte del Ejecutivo sobre los beneficios para los diferentes colectivos sociales y a raíz de esto hace un mes presenté un proyecto que ya fue aprobado para que se informen de los beneficios tributarios a través de campañas de difusión”.

Chóferes de colectivos

Por su parte el representante de la UTA que nuclea a los choferes de colectivos afectados al servicio de Transporte urbano de pasajeros señaló que asistieron al Concejo Deliberante “porque hemos visto en algunos medios de comunicación que se ha presentado un proyecto para establecer un cupo femenino en el servicio” por lo que “queremos dejar en claro que nosotros desde hace tiempo venimos hablando con la empresa sobre este tema hace tiempo atrás e incluso la empresa llamó a presentar curriculum de ambos sexos”.

Por lo tanto aseguró que “desde la UTA nosotros queremos dejar en claro para que no se tergiverse que nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto porque sería algo novedoso para Río Grande” sin embargo expresó quejas porque algunos concejales “que se haga cargo quien lo dijo, hablaron sobre el grado de agresividad de los choferes y eso lo vimos con alguna mala intención demonizando a los choferes”.

Por lo que remarcó que desde la UTA “tanto la empresa como los trabajadores están mejorando el servicio, las condiciones laborales han cambiado muchísimo, se brindan capacitaciones y los trabajadores muchas veces recibe denuncias falsas y a veces verdaderas y nosotros tenemos autocrítica y pedimos que sean prudentes con las declaraciones que se hacen porque hoy las condiciones cambiaron”.

Por lo cual Cuenca remarcó que desde el gremio “nosotros vamos a defender la fuente laboral y lo que se ha mejorado porque las unidades están en buenas condiciones, las condiciones laborales también y lo mismo en la calidad del servicio y hay predisposición por parte de la empresa y nosotros tratamos de estar a la altura de la circunstancia”.

En el mismo sentido Cuenca aseguró que la controversia con el concejal Paulino Rossi “quedó zanjada y los trabajadores han desmentido las acusaciones y los usuarios también manifiestan que también la atención ha cambiado y hemos acordado seguir trabajando en conjunto con los Concejales porque ellos también acompañaron este proceso y esperamos que se siga acompañando” finalizó.