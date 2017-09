SE AVANZA EN EL DEBATE DEL PROYECTO DE ALCOLEMIA CERO EN LA CIUDAD

“El proyecto de ordenanza tiene que ver con declarar al Municipio de Río Grande como, Municipio Tolerancia Cero de Alcohol al Conducir, esto significa que hoy hay un límite mínimo legal de 0,5 gramos de alcohol en sangre haciendo que todas las acciones contempladas por debajo de ese mínimo no se consideran infracción y lo que queremos a través de este proyecto de ordenanza es que toda persona que esté bajo algún tipo de graduación alcohólica por menos de 0,5, estará bajo los efectos de una multa, esto es lo que buscamos que salga a través del Concejo Deliberante”, sostuvo Runin.

El Secretario se refirió de esta manera la reunión de la Comisión de Economía en el Concejo Deliberante, que preside la concejal María Eugenia Dure, para avanzar en la modificación de la Ordenanza sobre alcoholemia positiva e incluir en la misma el concepto de “tolerancia cero”. Tal cual lo impulsa el Ejecutivo municipal.

El encuentro estuvo presidido por la concejal María Eugenia Duré y contó con la presencia de los concejales Miriam Mora; Verónica González y Raúl Von der Thusen en tanto que el funcionario municipal estuvo acompañado por el subsecretario de Participación y Gestión Ciudadana, doctor Federico Greve y personal técnico del área.

“Además estipulamos en este proyecto que toda graduación alcohólica posterior a cero grado y hasta 0,2 grados una multa y desde 0,2 a 0,5 otra sanción, de esta manera seguimos en sintonía con la técnica legislativa del Código de Faltas, tal cual está estructurado hoy”, amplió.

“En este proyecto las unidades punitorias irían desde las 750 a las 5000. Es decir, estamos hablando de multas que van a superar los 10 mil pesos y teniendo un máximo de 70 mil y se incrementarían en casos de reincidencia y personas con antecedentes en materia de tránsito y de alcoholemia”, amplió y al mismo tiempo confirmó que se estudia incluir en este proyecto los controles de narcolemia, como se produce actualmente en varias ciudades del país.

“El objetivo principal de este proyecto es que, el que beba no conduzca, para lo cual además implementaremos una fuerte campaña publicitaria en todo lo que tiene que ver con la concientización de que si manejas no tenés que tomar alcohol, ya que representa un riesgo no solo para su persona y sus acompañantes sino para terceros”, aseguró.