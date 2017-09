En su discurso ante la concurrencia, el Intendente destacó la tarea de quienes son los verdaderos protagonistas de esta trigésima edición que ofrece a la familia de la ciudad un abanico de productos y servicios para apreciar y adquirir, con entrada libre y gratuita.

El Jefe Comunal abrió su alocución haciendo referencia al video institucional con testimonio de productores locales. “Todos los que aparecieron tenían un hilo conductor, todos tenían una sonrisa, a todos se les trasmitía el amor, y esa es una cualidad para ser emprendedor. No se puede ser emprendedor si no se tiene alegría, si no se tiene amor”, dijo.

En este sentido, referencio que en estos días en se discute a través de las redes sociales, cómo se enfrentan vecinos por cualquier tema. “Duele y preocupa que haya tanto enfrentamiento, que haya tanta agresividad, entre vecinos que compartimos un mismo espacio. La intolerancia nos va ganando y eso es triste. En estos días con la desaparición de una persona, qué importancia si es judía, católica, si de izquierda o derecha. Es una persona y cuando la ideología está por encima de la vida humana, le estamos errando. Si hay algo que no debemos discutir, que debe primar por sobre todo es la vida humana”, entendió.

“Qué tiene que ver esto con los emprendedores? En estos tiempos necesitamos emprendedores sociales, emprendedores de la convivencia ciudadana, que nos ayuden a rescatar el valor de la vida. Un emprendedor es eso, por eso tienen una enorme sonrisa y transmiten amor”.

“El emprendedor la lucha, no le viene de arriba. Cuántas veces emprendieron algo y les ha salido mal? Sin embargo insiste y avanza. Eso tiene nuestra ciudad. Río Grande tiene un gran corazón de emprendedor”.

“Por eso cuando defendemos los recursos que son de la ciudad, cuando defendemos la autonomía municipal, se debe entender que estamos defendiendo acciones de este tipo, obras, apoyo a emprendedores”, insistió.

El Jefe Comunal estuvo acompañado por el diputado Nacional Martín Pérez y las concejales María Eugenia Duré, Verónica González y Miriam Mora, junto además a miembros del Gabinete y representantes de fuerzas Militares y de Seguridad y de sectores sindicales.

En la oportunidad el Intendente recordó al productor local Alberto Enchieme. “Era un gran tipo, tenía un gran corazón. Y en estos tiempos que tanto hablan y dicen que la municipalidad no les deja producir, Don Alberto nos demostró que el que quiere producir produce. Las puertas del Municipio están abiertas para los que tienen iniciativa de producir. Pero para el que quiere llevarse las cosas de arriba o ser parte de una campaña política, para los que quieren un subsidio de 70 mil pesos y nunca devolverlo, quizás la municipalidad no es el lugar indicado”.

Anuncios importantes

En su discurso, el intendente Melella anunció la creación de un área específica que trabajará en el tema de comercio y precios en la ciudad, que dependerá de la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana.

“Es muy importante, en este tiempo, defender nuestro bolsillo. Pero debe haber un compromiso de todos. Es una herramienta más que el municipio va a poner a disposición de los vecinos y de los comerciantes, chicos y grandes”, aseguró el profesor Melella.

Además adelantó la pronta apertura de un Centro de Formación y de Innovación Tecnológica en la ciudad, para lograr un trabajo integral en la calificación y capacitación laboral, gracias a un convenio con la Fundación UOCRA, y se trabajará para recuperar esos oficios que se han perdido.

“Esto es una apuesta fuerte desde el Municipio”, dijo Melella.

Además continuó que “hoy una persona trabaja desde su casa, a través de una computadora para multinacionales, son nuevas tecnologías y en este nuevo espacio vamos a trabajar sobre esto, en el desarrollo tecnológico, así logramos nuevas salidas, mirando al futuro”.

“Entonces. Acompañamos emprendedores, hacemos intermediación laboral, volvemos a recuperar oficios, pero también preparamos la ciudad para el futuro, preparamos a nuestros jóvenes para los nuevos tipos de empleos”, cerró el intendente Melella.