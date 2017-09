REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE Vecinos del barrio CAP pidieron diferentes obras para ese sector de la ciuad

Durante la reunión los representantes gremiales y los vecinos explicaron la situación del barrio y aseguraron sentirse “postergados” en el plan de obras públicas del Municipio asegurando que a pesar de las mejoras que se están realizando en otros barrios cercanos al CAP, en dicho barrio aún hay muchos temas que reclaman solución.

La concejal Laura Colazo, a modo de conclusión expresó que “el barrio CAP es el más antiguo de la ciudad” al tiempo que elogió a los vecinos porque “vienen haciendo un trabajo muy ordenado, de mucho compromiso con su barrio y tenían muchas inquietudes en lo que tiene que ver con la pavimentación, los pluviales, los perros, las ciclovías, los espacios verdes, el SUM; y habíamos invitado a funcionarios de obras públicas del Municipio pero no se han hecho presentes” por lo que “citamos a los vecinos para el día martes a la reunión de Planeamiento para continuar con el tratamiento de estos temas con el área de Catastro y también en la Comisión de Obras Públicas”.

Además remarcó necesario “poder cuantificar el valor de las obras que piden los vecinos para que sean incluidas en la emergencia vial que fue aprobada por este Concejo Deliberante”, la concejal Colazo expresó que “han sido recibidos por funcionarios pero no han tenido respuestas” por lo cual lamentó esta situación entendiendo que “son vecinos que donan su tiempo que no cobran un sueldo por ser dirigentes barriales, hacen trabajo voluntarios y el Estado no le paga ningún sueldo y lleva mucho tiempo y lamento que no se hayan solucionado temas que no son muy complejos como señalizar una calle o parquizar una plaza” por lo que se esperanzó con la posibilidad de que “en el presupuesto del año próximo se puedan incluir las obras en el Presupuesto”.

Con respecto al reclamo de los vecinos en cuanto a la falta de pluviales en las calles que se están pavimentando, la concejal Laura Colazo adelantó que se va a interiorizar de la situación porque “si no se están haciendo los pluviales vamos a pedir una obra complementaria y que se hagan primero los pluviales porque si no después se paga más cara la obra porque hay que romper la calle porque si no se inunda como ya pasó en otros sectores de la ciudad como en la calle Rafaela Ishton y por eso hay que hacer una adecuada planificación porque eso nos permite hacer un uso eficiente de los recursos para evitar doble pavimentaciones como ya ha pasado” advirtió.

“Estamos muy postergados”.

Por su parte el Presidente y el vicepresidente del barrio Misael Barboza y Sebastián Veluso, respectivamente, aseguraron tener “una larga lista de reclamos” y explicó que “el CAP tiene el casco viejo y la parte nueva” y reprocharon que siempre se dice que es un barrio histórico y que se van a hacer muchas cosas pero nosotros no tenemos nada escrito” aseguraron.

Además mencionaron, entre los reclamos, la pavimentación dado que “nos han dejado muy pocas calles en el plan de pavimentación que se van a hacer en el barrio y además no se van a hacer pluviales y además no tenemos señalización de calles; recorrido de colectivos o forestación, tampoco iluminación que es en todo el barrio que es muy grande y la que hay no es suficiente” asegurando que “la parte de la costanera es muy oscura y solo hay una lámpara que la puso un vecino”.

Además reclamaron por “los accesos al barrio que son cinco pero todos están mal señalizados o son doble mano sin semáforos o derivador y también hay muchos perros sueltos” y si bien “tuvimos muchas reuniones con funcionarios del Municipio y solo hemos tenido respuestas verbales y los compromisos se dilataron en el tiempo”.