REFERENTES VECINALES RECORRIERON LA OBRA DE LA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA:“ES UNA ALEGRÍA PODER VER EN PRIMERA PERSONA LA OBRA, ES IMPRESIONANTE, SE NOTA QUE ESTÁN TRABAJANDO MUCHO”

Lun 18/09/17 .-Durante la mañana del último sábado unos 50 referentes vecinales de diferentes barrios de la ciudad tuvieron la oportunidad de recorrer por primera vez la obra de construcción de la nueva Planta Potabilizadora que se construye en la zona de El Topezón y conocer in situ su grado de avance, igual que la dimensión de la obra de infraestructura más importante que se ha ejecutado en la ciudad en las últimas décadas.

Durante la recorrida los vecinos pudieron conocer aspectos técnicos de la obra y las virtudes y beneficios de la nueva Planta parra la ciudad.

“Primero agradecer la invitación formal del Municipio al movimiento social Primero Chacra y segundo contarle a los vecinos que nos hemos encontrado con una avance importante de la obra. La verdad que no nos imaginábamos la dimensión del lugar, es grandísimo y está en una etapa de avance muy importante, es cuestión solo de esperar unos cuatro o cinco meses más para que finalice la obra y se solucionarán los problemas de agua que muchas veces tenemos en el sector”, sostuvo uno de los referentes de esa organización barrial.

Por su parte, Aldo Gonzales, referente del barrio Fuerza Unida, señaló que “la verdad que nos vamos muy satisfechos. Nos explicaron como será el proceso del agua y sobre todo, la gran pregunta: ¿Se va a cortar el agua? y la respuesta fue directa: No. Eso nos transmitió tranquilidad”.

“Durante la recorrida varias personas le hicieron preguntas a los funcionarios y quedó en claro que una vez inaugurada la Planta se solucionarán los problemas que actualmente tenemos con el agua. Es una alegría poder ver en primera persona la obra, uno siempre escucha o se informa por los medios los anuncios de cómo está la obra, pero estar acá y verlo uno mismo le da otra perspectiva, se nota que están trabajando mucho”, celebró el vecino.

En la misma sintonía, Irma Chapot manifestó que “es grato estar acá, poder conocer que se estar haciendo y la actividad que parece tan simple de potabilizar agua, nos damos cuenta que no es tan simple después de todo, es todo u trabajo de ingeniería. Poder ver la obra tan avanzada es un sueño, que hoy se está cristalizando. En un par de meses ya estará terminada y eso nos da más esperanzas, sabemos que la demanda demográfica es abundante pero, nos explicaron que cuando se termine funcionaran las dos plantas de manera simultánea y el caudal de agua se va a triplicar. Así que solo resta esperar y sobre todo, y lo más importante, cuidar el agua, que a veces no valoramos este recurso hasta que no lo tenemos o escasea”.

De la recorrida participaron además los secretarios de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, y el doctor Federico Runin, secretario de Participación y Gestión Ciudadana.

“Este fue un compromiso del Intendente Melella, nos pidió que vengamos con los referentes de los distintos barrios de la ciudad para que ellos mismos vean el avance de la obra y puedan sacarse las dudas que tengan. Este es el primer grupo, iremos viniendo con más vecinos en otros grupos, para que puedan conocer la realidad de esta emblemática obra, que será la solución definitiva para el tema del agua por los próximos treinta años”, indicó Castillo.

“Fue una visita muy provechosa, los vecinos se van más que satisfechos porque pudieron dimensionar el avance de la planta, junto al personal de Obras Sanitarias y el responsable técnico de la empresa, que explicaron cómo son los rasgos de este proceso. También la visita a la nueva toma de agua y que puedan dimensionar cómo funcionará la nueva planta”.

Por su parte, el doctor Runin destacó que “los vecinos me han manifestado que están muy contentos y admirados sobre todo el avance de esta obra que es de vital importancia para la ciudad”.

“Estamos satisfechos porque los mismos vecinos pudieron ver de primera mano el grado de avance de la planta. Más adelante tenemos previsto venir con otros grupos de vecinos, además alumnos, estudiantes, organizaciones sociales, sindicales que puedan conocer esta gran obra que se está haciendo para la ciudad de rio grande”, adelantó el funcionario.