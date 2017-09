Rattazzi: “Si gravan la renta financiera, se creará un problema de inversión en el país”

ristiano Rattazzi, presidente de la automotriz Fiat Chrysler en la Argentina, fue uno de los que dijo presente en el festejo por el Día de la Industria,

El titular de la automotriz habló con Infobae sobre la reforma tributaria, la inflación y el dólar, como así también sobre la política de gradualismo que adoptó el gobierno de Cambiemos.

—Los números oficiales muestran recuperación. ¿Cómo ve hoy a la industria y específicamente, a la automotriz?

—La industria está creciendo en todos los rubros, es una gran noticia para la Argentina. La automotriz va a empezar a crecer más en el segundo semestre, porque entran en línea inversiones nuevas de varias empresas. Eso siempre trae más demanda, y otros colegas han invertido. Es un panorama muy optimista.

—¿Cuán importante es el resultado electoral de octubre para que el Gobierno pueda llevar adelante las reformas estructurales que plantea, como la impositiva?

—El resultado electoral ya está un poco jugado. Lo importante son los acuerdos serios que se pueden hacer en el Congreso. Porque no están en mayoría, tienen que hacer acuerdos para no hacer mamarrachos. Por ejemplo, lo que pasó con (Sergio) Massa.

—¿Se refiere a la negociación por el impuesto a las Ganancias?

—Sí, exactamente, fue un mamarracho. Esta reforma tienen que hacerla muy bien.

—¿Está de acuerdo con gravar la renta financiera?

—Lo tiene que discutir el Congreso nacional. Yo sé que está bien hecha la reforma. Si vas a gravar cuatro bonos perdidos, se crea un problema de inversión en el país. No estoy de acuerdo, pero va a ser todo una negociación grande. Otra vez, espero que no salga un mamarracho.

—Hay mucho secretismo con la reforma impositiva. ¿Cómo sabe que está bien hecha?

—Algunas pequeñas noticias, inferencias de amigos, que me dicen que está saliendo mejor de lo que se pensaba.

—Se discutió mucho entre gradualismo y shock en la economía argentina. ¿Los empresarios entendieron que el gradualismo es el camino del Gobierno?

—Muchos dicen que el Gobierno va demasiado rápido, otros que va demasiado lento. Quiere decir que están haciendo las cosas bien, porque van en el medio. Yo soy más acelerado por mi edad y ganas de saber las cosas. El primer aumento de tarifas se lo bloqueó la Corte, y tienen que arreglar y hacerlo. Pero por primera vez hubo una devaluación, que era correcta y tuvo muy poco pass trough en los precios. Al fin resolvimos ese problema. Fue muy buena noticia.

—¿Cómo ve hoy al tipo de cambio?

—Está libre y si la Argentina quiere ser más competitiva, puede ser más alto. Esperemos que no baje porque la industria lo necesita. Me encantaría que suba. No hubo pass through y puede volver a subir sin que pase a precios. En México, Colombia, Europa se devalúa y no hay pass through. Es muy buena noticia para la economía argentina. Las tarifas atrasadas sí influyen mucho en la inflación, pero eso hay que arreglarlo, porque el gran problema es la inflación.

Iprofesional.com