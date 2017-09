Primer reclamo público al INTA Santa Cruz ATE INTA Santa Cruz expresó un duro reclamo hacia el Director del organismo, Sergio Osvaldo Pena

Mart 19/09/17 .- En relación con el accionar del Director del INTA Santa Cruz, Sergio Osvaldo Pena, los afiliados de ATE INTA Santa Cruz y Tierra del Fuego se manifestaron públicamente para hacer conocer ante la opinión publica lo que ocurre en el INTA Santa Cruz (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), ente nacional donde se incumplen cuestiones laborales básicas, a pesar de que el actual gobierno nacional accedió al poder con el compromiso de transparentar la adminsitración pública y sin embargo, destaca ATE, “en nuestro organismo no se respeta la antigüedad de los compañeros y se anteponen intereses personales, prebendas y decisiones autoritarias tomadas por el Director, a espaldas de los trabajadores y de este gremio”, indica el parte de prensa.

El documento apunta directamente a las faltas éticas y procedimentales en las que incurre Pena y se le advierte de manera directa:

Los últimos acontecimientos demuestran que Usted y su gestión, no respeta la antigüedad de los trabajadores contratados para el ingreso a Planta; tenemos compañeros contratados de manera precaria trabajando para el INTA desde hace 9 años y usted ha decidido hacer caso omiso a la dedicación, compromiso y esfuerzo de los trabajadores que esperan su JUSTA incorporación a la Planta del organismo.

No se nos tiene en cuenta a los trabajadores afiliados y representados por ATE, en las decisiones del ingreso a planta, solo por pensar diferente y no ser complaciente con las injustas, arbitrarias y volátiles decisiones que toma desde su posición de fuerza.

Habla de los “criterios y variables” que llevaron a tomar sus decisiones, pero cuando nuestros representantes les preguntan cuáles son, no sabe qué responder.

El criterio de la antigüedad es el criterio que históricamente se utilizó en el INTA para los pases a Planta y el que exigimos se cumpla en estas vacantes que ingresan a cuenta gotas al INTA Santa Cruz.

En reuniones mantenidas con nuestro gremio (ATE) usted reconoce que el proceso por el cual se llevarán adelante estos ingresos de Recursos Humanos, tiene errores y a pesar que usted y su gestión saben de antemano que son procesos viciados que generan INJUSTICIAS , sigue adelante con los mismos .

Finalmente, desde ATE reafirman “Repudiamos el avasallamiento de los derechos laborales de los compañeros contratados. Los trabajadores afiliados a ATE JAMAS APOYARÁN LA INJUSTICIA, no callamos y nos manifestamos en contra de estos atropellos, arbitrariedades e injusticias, SIEMPRE DEL LADO DE LOS TRABAJADORES”.

Y concluye señalando “Exigimos se respete la antigüedad en el ingreso a Planta del INTA, y que dejen de tomar decisiones que impactan negativamente en los compañeros; usted no tuvo que esperar nada para ingresar a planta… no sabe lo que se sufre carecer de estabilidad laboral y no saber si podrán seguir cobrando lo magros sueldos que cobran los contratados, y que en muchos casos son el sostén de una familia”.

Se advierte desde el sindicato, que de no tener respuestas claras y una modificación de esta actitud por parte del directivo, se podrían generar conflictos y protestas en el INTA Santa Cruz, dando lugar así a la primera vez que este organismo nacional en la provincia, enfrentaría una medida efectiva de ATE con alcance público por reclamos laborales. Cabe destacar que se decidió darle difusión pública a este conflicto luego de agotar todas las instancias de diálogo internas posibles.

Firmaron en conjunto esta decisión declarativa, ATE INTA Santa Cruz, ATE INTA Tierra del Fuego, Mesa Nacional ATE INTA y Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz.