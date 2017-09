PASOS FRONTERIZOS: Arcando inauguró jornada de capacitación para agentes de control

Esta es la primera vez que las cuatro fuerzas de seguridad federales junto a la Policía de la Provincia participan de este tipo de capacitaciones, en las cuales se trataron temas cómo los marcos legales y visión estratégica; políticas de seguridad, funcionamiento de pasos internacionales y gestión operativa, que servirán para combatir la trata de personas, el narcotráfico y la implementación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de INTERPOL.

Al hacer uso de la palabra, el vicegobernador Juan Carlos Arcando manifestó: “Es una verdadera satisfacción, para mí, dar la apertura a esta jornada de capacitación para los agentes que cumplen funciones de control en pasos internacionales, no solo por la temática, sino también por la calidad de los funcionarios y autoridades presentes de nivel nacional y de las fuerzas de seguridad involucradas en esta temática”.

“Tierra del Fuego, para su desarrollo y abastecimiento depende del funcionamiento de los pasos fronterizos internacionales, no solo por la condición insular sino fundamentalmente porque el tránsito terrestre de personas, bienes y mercadería, necesariamente deben salir del territorio nacional, ingresar al territorio de Chile y volver a ingresar a nuestro territorio, como es conocido por todos”, dijo el titular del Parlamento.

“Por esta dependencia es lo importante del tema para cualquier política pública desarrollada en la provincia, imaginemos una semana cortados los pasos fronterizos, el caos que pudiera ocasionarnos a todos los fueguinos. Que ya tenemos experiencias porque la vivimos esto y sabemos los inconvenientes que nos generó”.

“Argentina tiene 156 pasos fronterizos repartidos en 7.000 kilómetros de fronteras terrestres, una superficie lo suficientemente desafiante como para transformar a las fronteras en una problemática central de la geopolítica de la seguridad”, afirmó.

El Vicegobernador afirmó que “en tiempos de globalización el incremento de los flujos comerciales, económicos, financieros y de personas avalan las afirmaciones que hablan del fin del Estado-Nación y del nacimiento de un mundo sin fronteras. En esta concepción el mundo tiende a convertirse en una superficie lisa y uniforme, donde la distinción entre lo interior y exterior carece de relevancia, derrumbando una característica fundacional del pensamiento moderno.

Al mismo tiempo y contradictoriamente, asistimos a la reafirmación estridente de la frontera como instrumento de preservación frente a los desafíos al que nos exponen el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. Gracias a Dios que nuestra América Latina y en especial nuestro país, no es problema la inmigración, ni que hablar de los refugiados.

En Argentina la frontera no es un tema de seguridad ni de defensa. Es responsabilidad institucional del ministerio de Seguridad que a través de los cuerpos de seguridad como Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina y organismos e instituciones que se encuentran representadas hoy en este salón.

La frontera no es una línea demarcatoria sino un espacio físico humanamente definido por las comunidades que la habitan. Contiene ingredientes políticos, sociales, económicos y criminales.

Sumado a ello, el control fronterizo y el control migratorio se refieren a dos problemáticas distintas, con distinto tratamiento y distinto objetivo. El control migratorio se realiza en un punto fijo, con técnicas de registro y comparación de datos, centrado en datos personales y antecedentes criminales. El control fronterizo no se realiza sobre personas sino sobre un territorio móvil y ambiguo.

Aunque aduanas y fronteras son parte de una conexión común, las problemáticas son diferentes. La Aduana es una institución del Estado que tiene la cualidad de mostrar la realidad esencial del Estado argentino, que primero fue una Aduana y luego una nación.

Sin embargo la Auditoría General de la Nación – AGN afirma que “la Aduana desempeña un rol estratégico en el resguardo de la seguridad nacional, la salud pública y el medio ambiente, vedando el flujo de mercaderías peligrosas o ilegales a la vez que garantizando el natural intercambio del comercio con otros países”.

En cada paso fronterizo actúan distintas instituciones realizando los controles que le corresponden a cada uno (Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) por lo que para evitar el entorpecimiento del trabajo y el control del tránsito de personas y mercancías, deben interactuar coordinadamente.

En un informe del año 2014 la AGN dice que “las principales observaciones apuntan a una extrema debilidad de control sobre los productos que entran o salen del país, debido a inexistencia de procedimientos, infraestructura edilicia y operativa colapsada, escasez de personal y falta de capacitación, equipamiento insuficiente o inadecuado, demoras crónicas en el tratamiento de expedientes judiciales, aislamiento y obsolescencia informática”.

Es conocido que son numerosas la falta de personal, equipos, perros, vehículos, instalaciones, escáneres, balanzas, radares y procedimientos. En nuestra Provincia estamos trabajando para solucionar esto que plantea la AGN, ya se instalaron escáneres en puerto, aeropuertos y mejoras en los controles.

Concluyendo que hay mucho por hacer y mucho más por mejorar en los controles fronterizos, que van de la mano con relaciones bilaterales, por lo que toda capacitación en esta temática en pos de las mejoras, o como se dice en seguridad, de mitigar los riesgos de que se produzcan delitos vinculados al narcotráfico, contrabando, trata de personas, es parte de lo que nos corresponde como Estado, en nuestra obligación de asegurar el bienestar general, por ello muchas gracias a los presentes y que sea jornada productiva para todos.

Para terminar quiero compartir esto que dijo nuestro Papa Francisco en el marco de la Jornada Mundial contra la trata de personas promovida por las Naciones Unidas: “Cada año miles de hombres, mujeres y niños son víctimas inocentes de la explotación laboral y sexual, y del tráfico de órganos”.

“Deseo reclamar el esfuerzo de todos para que esta plaga aberrante, forma de esclavitud moderna, sea adecuadamente combatida”, “Esto es feo, es cruel y es criminal”. “Rezamos juntos a la Virgen para que sostenga a las víctimas y convierta el corazón de los traficantes”.

Y con respecto al Narcotráfico también quiero compartir las manifestaciones de Francisco: “Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga. Simplemente. No a cualquier tipo de droga. Pero para decir este NO, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo. Si estos síes se hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, para otras adicciones”.

”Quizás las acciones del tráfico de drogas son las que más rinden en el mercado y esto es trágico”, ha afirmado el Santo Padre en su discurso, recordando que el ”azote de la droga sigue haciendo estragos con formas y extensión impresionantes, alimentado por un mercado turbio que traspasa las fronteras nacionales y continentales. Así, crece cada vez más el peligro para los jóvenes y adolescentes. Frente a este fenómeno siento la necesidad de expresar mi dolor y mi preocupación”.

Quisiera decirlo claramente, la droga no se vence con la droga, La droga es un mal, y con el mal no puede haber fisuras o compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando drogas, no resuelve el problema. La legalización, incluso parcial, de las llamadas “drogas blandas”, además de ser discutible en términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno”, finalizó el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

De la capacitación participaron el subsecretario de Desarrollo de Fronteras del Ministerio de Seguridad de Nación, Dr. Eduardo Bustamante; el subsecretario de Límites y Fronteras, Néstor Granja; el director general de Movimiento Migratorio del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Jorge Nasrala y las autoridades en Jefe de las Fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.