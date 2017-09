Entre el Ministerio de Educación y la UOCRA Firman convenio de formación profesional para trabajadores de la Construcción

Se trata de una propuesta planteada dentro del convenio marco de cooperación mutua y asistencia firmado entre la Provincia y el sindicato de la Construcción para la realización de acciones de alfabetización y capacitaciones en riesgos del trabajo, y de formación profesional, registrado con el Nº 17.495 y ratificado por decreto provincial Nº 1121/16.

Ambas partes coincidieron en el rol central de la educación profesional para el desarrollo personal, su inserción laboral y la mejora de los procesos productivos.

“Para mí es una gran satisfacción la firma de este convenio” aseveró Arcando, quien recordó que ” allá por el 2002 me hice cargo de Obras Públicas de Tierra del Fuego y me encontré con 200 chicos de los planes PEL y RED SOL, muchos de los cuales no habían terminado el bachiller e inclusive, algunos ni siquiera la primaria”.

En ese marco, dijo, “surgió la idea de armar la escuelita laboral dentro del área, a cargo de Patricio Lambert; que hoy en el tiempo, se convirtió en la Escuela de Formación Laboral”.

El Vicegobernador destacó “la iniciativa de la Gobernadora de llevar adelante esta propuesta, junto con Gerardo Martínez; a pesar de que en ese entonces eran tiempos difíciles”.

“Necesitamos personal capacitado y esto que estamos firmando hoy tiene que ver con esta tarea”, remarcó Arcando.

El ministro de Educación, Diego Romero, destacó por su parte la importancia de impulsar “la educación técnica, en este caso a través de este instituto que le va a dar profesionalismo a todos los trabajadores” y adelantó que la idea del Gobierno es “apostar a más” para apoyar “a aquellos que no hayan terminado la primaria, ni la secundaria, que también van a tener lugar en este espacio, complementando la capacitación y certificando los conocimientos que cada uno tiene”.

Una aspiración de hace muchos años

“Ésta es una larga aspiración de hace muchos años”, expresó el director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, quien celebró que “hace un año nos pusimos de acuerdo entre la política y la organización sindical, en el acuerdo que firmamos con la Gobernadora (Rosana Bertone) y (el secretario general de la UOCRA a nivel nacional), Gerardo Martínez, de iniciar este camino en favor de la formación de nuestros trabajadores y de la comunidad de Tierra del Fuego”.

El dirigente anotó que la firma del convenio “nos da la certeza de que en el 2018 podremos comenzar definitivamente las acciones, cosa que para nosotros es motivo de orgullo y alegría, por entender que seguimos creciendo, dándoles respuesta a los trabajadores que quieren mejorar su formación y calificación”.