MARCELO CORDOBA, DE SECRETARIO GENERAL A ESCUDERO DEL GOBIERNO.

Río Grande, 22 de septiembre de 2017.- Durante los últimos días hemos recibido de los compañeros del agrupamiento P.O.M.yS. que prestan servicios en las escuelas de la provincia, la preocupación por la decisión del Ejecutivo provincial de reubicarlos bajo la órbita de la Secretaría General de Gobierno. Ante esta situación las trabajadoras y trabajadores agrupados en esta categoría, se encuentran en estado de alerta, entendiendo que este movimiento no sólo es un mero trámite administrativo, sino que esconde la intención de menoscabar los derechos que nos asisten.

El gobierno de Rosana Bertone ha puesto la mira en los estatales, asfixiando al escalafón seco con una limosna que disfrazaron de aumento, mientras que despilfarran fondos públicos entre agasajos, donaciones y recitales. Las trabajadoras y los trabajadores estatales no permitiremos que nos sigan subestimando ni que intenten adoctrinarnos. No permitiremos que este Gobierno autoritario nos siga intimidando y persiguiendo con sumarios falsos por reclamar mejores condiciones de trabajo, menos aún, toleraremos una cúpula sindical que negocia sin escrúpulos con el futuro de los trabajadores.

Meses atrás la Gobernadora anunciaba, con bombos y platillos, el aumento del valor de las Horas Guardias para los trabajadores de la Administración Central en un intento solapar la realidad de los compañeros que deben esclavizarse en los sectores para llegar -a penas- a fin de mes. Casi como una burla, aquellas horas anunciadas y trabajadas, no se pagan. Así, como las Horas Guardias, podemos seguir nombrando medidas que se han tomado pero no son efectivas y la razón es que no se escucha a los compañeros del sector, los únicos que conocen las falencias y las posibles soluciones.

Desde Anusate Río Grande no podemos dejar pasar la actitud chabacana y artera de la conducción de ATE que ha obrado, consecuentemente, en favor de los patrones haciendo lobby –entre risas y abrazos- en las dependencias de gobierno, moviéndose como funcionarios, sin dejar pasar oportunidad de negociar alguna prebenda poniendo como garantía el futuro de los Estatales. Esta conducción es la misma que decidió meterle la mano en el bolsillo a miles de compañeros que decidieron no afiliarse; la misma conducción que pedía en una Asamblea en la Escuela 7 –en una clara actitud rompehuelga- ser pacientes y entender al Ejecutivo provincial, la misma que teniendo conocimiento de lo que se preparaba contra los compañeros P.O.M.yS., los entregaron sin oposición alguna, mintiendo descaradamente en cuanto micrófono se encendió. Compañeras y Compañeros, digamos basta a estos burócratas sindicales, digamos basta a la pérdida de derechos, al manoseo y el amedrentamiento.-

ANUSATE RÍO GRANDE

Prensa y Difusión